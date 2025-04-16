《Ａ股行情》ＧＤＰ勝預期，滬指收升０﹒２６％七連升，消費發力

《經濟通通訊社１６日專訊》中國經濟取得好成績，首季ＧＤＰ增長５﹒４％，遠勝市場預

期。雖然數據還未反應美國關稅影響，白宮最新解釋對華關稅可最高達２４５％，Ａ股在消費、

運輸及黃金概念股強勢護航下，滬綜指錄得七連漲，今日收升０﹒２６％，報３２７６點，深成

指則跌０﹒８５％，創業板指軟１﹒２１％。市場料中美關稅戰持續，中央決策層或醞釀新的刺

激計劃促消費、擴內需。



滬深兩市全天成交１﹒１１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升３４７億元或３％

。個股跌多漲少，兩市超４１００個股下跌。擴內需預期發力，酒店、食品及旅遊股均逆市收漲

，航運、民航等運輸股升幅居前。



關稅戰愈演愈烈，全球投行紛紛下調對中國今年經濟增長的預測。瑞銀降中國今年ＧＤＰ預

測至３﹒４％，預計未來幾個季度中國對美國的出口將下降三分之二，２０２５年以美元計價的

整體出口將下降１０％；大摩降今年中國ＧＤＰ增速預期至４﹒２％，認為中國政府可能在下半

年推出１萬－１﹒５萬億元的增量刺激。其中可能包括擴大以舊換新補貼額度、有針對性地支持

服務消費，以及加強對基礎設施和科技投資的支持；野村今天表示，強勁逆風下，將２０２５年

中國ＧＤＰ增長預測從４﹒５％下調至４％。



＊芯片出口中國受阻，英偉達概念狠跌＊



英偉達概念全日挫近２﹒４％，弘信電子（深：３００６５７）跌逾一成，華勤技術

（滬：６０３２９６）跌９﹒５％。美國商務部發言人周二（１５日）表示，商務部正在對包括

英偉達的Ｈ２０、ＡＭＤ的ＭＩ３０８及其同類產品在內的芯片出口發布新的許可要求。英偉達

隨後表示，在美國政府限制其Ｈ２０芯片對中國的出口後，該公司將計提損失５５億美元。



一位私募機構人士表示，此前市場預期英偉達給美國本土投資５０００億美元後，作為一個

交換條件，能夠向中國繼續出口Ｈ２０芯片。而英偉達計提５５億美元費用，可理解為準備金或

壞帳，反映英偉達並不認為能夠拿到出口許可，與英偉達直接相關的產業鏈肯定受損。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３７７２﹒８２ ＋０﹒３１

上證指數 ３２７６﹒００ ＋０﹒２６ ４８９２﹒０１

深證成指 ９７７４﹒７３ －０﹒８５ ６２２７﹒０３

創業板指 １９０７﹒１１ －１﹒２１

科創５０ １０１４﹒５１ ＋０﹒８１

Ｂ股指數 ２５８﹒６３ －０﹒３２ １﹒３９

深證Ｂ指 １１７４﹒７３ －０﹒５３ ０﹒５０

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