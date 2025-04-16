《Ａ股焦點》中國據稱要求航空公司暫停波音交付，民航Ａ股逆勢升

《經濟通通訊社１６日專訊》據《彭博》消息，中美關稅戰升級後，中國據悉已要求境內航

空公司暫停接收等待交付的波音飛機。知情人士表示，官方還要求航司停止從美國公司購買飛機

相關零組件和設備。



報道指，由於中美互相徵收高額關稅，對中國企業而言，接收波音飛機或者購買美國進口零

組件和設備的花費將大幅上升，其成本可能令航司難以承受。知情人士並稱，針對目前租賃波音

飛機運營的境內航司可能面臨的額外關稅負擔，有關部門正在研究給予支持方案。



根據Ａｖｉａｔｉｏｎ Ｆｌｉｇｈｔｓ Ｇｒｏｕｐ數據，約有１０架波音７３７

Ｍａｘ客機準備加入中國航空和南方航空和廈門航空的機隊。另有知情人士表示，這其中可能有

部分飛機已經在對等關稅宣布前就完成了紙上交割和支付，或按照個案處理，允許進入中國。



滬深民航股早盤逆市普漲，華夏航空（深：００２９２８）彈５﹒２％，春秋航空

（滬：６０１０２１）升４﹒９％，吉祥航空（滬：６０３８８５）漲３﹒２％，中國國航

（滬：６０１１１１）升１﹒８％，南方航空（滬：６０００２９）、中國東航

（滬：６００１１５）、海航控股（滬：６００２２１）跟漲。（ｒｙ）

