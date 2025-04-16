《Ａ股焦點》美國限制向中國出售Ｈ２０芯片，英偉達概念股走軟

《經濟通通訊社１６日專訊》美國商務部發言人周二（１５日）表示，商務部正在對包括英

偉達的Ｈ２０、ＡＭＤ的ＭＩ３０８及其同類產品在內的芯片出口發布新的許可要求。英偉達隨

後表示，在美國政府限制其Ｈ２０芯片對中國的出口後，該公司將計提損失５５億美元。



滬深英偉達概念股受消息影響而走軟，華勤技術（滬：６０３２９６）跌停，弘信電子

（深：３００６５７）大跌１１％，世運電路（滬：６０３９２０）挫５﹒７％，利通電子

（滬：６０３６２９）及賽騰股份（滬：６０３２８３）均跌５％，光環新網

（深：３００３８３）、勝宏科技（深：３００４７６）、麥格米特（深：００２８５１）、英

維克（深：００２８３７）等跟挫。



＊華勤技術：庫存能夠支撐上半年正常出貨＊



華勤技術就英偉達Ｈ２０許可證事件發布回應稱，產業鏈對於Ｈ２０的不確定性預期從

２０２４年下半年開始形成，此次Ｈ２０貿易管制，產業鏈已針對這類不確定性做了充分準備，

公司判斷目前產業鏈庫存能夠支撐國內上半年度的正常出貨。



華勤技術稱，對２０２５年全年業績增長充滿信心。即便面臨Ｈ２０的不確定風險，預計公

司整體營收將維持２０％以上的增長。（ｒｙ）

