【關稅戰】習近平剛結束訪問，美國東亞事務高官緊接出訪越南

《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平剛在昨日下午結束為期兩天的越南國事訪問，

轉往馬來西亞、柬埔寨，美國國務院發言人辦公室隨即在當地時間１５日下午發聲明宣布，東亞

暨太平洋事務局高級官員奧尼爾（Ｓｅａｎ Ｏ＇Ｎｅｉｌｌ）將於４月１６至２５日出訪越南

、柬埔寨、日本及夏威夷。



＊美越將討論兩國貿易再平衡等事宜＊



聲明指，在越南期間，奧尼爾將與越南高級官員會晤，重申奠定美越全面戰略夥伴關係基礎

的共同利益，並將聚焦美越建交３０年以來取得的重大里程碑，以及討論促進兩國人民安全繁榮

的機會，涵蓋移民議題和美越貿易再平衡等相關事宜。



此外，出訪柬埔寨期間，奧尼爾將與柬埔寨東協事務官員共同主持第３７屆美國－東協對話

，屆時奧尼爾將轉達美國對馬來西亞擔任東協主席國的支持，並探討如何強化「美國－東協全面

戰略夥伴關係」，以繼續為自由開放的印太區域做出貢獻。



至於訪日行程，奧尼爾將在東京與日本政府官員會面，討論深化雙邊同盟與經濟夥伴關係的

優先議題；在夏威夷期間，奧尼爾將與美軍官員會談，針對美國的印太軍事部署進行磋商。

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