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AH股新聞

16/04/2025 09:55

【關稅戰】美國對依賴進口關鍵礦物展開國安風險調查，包括稀土

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國白宮當地時間１５日公布，美國總統特朗普簽署行政命令
，對美國依賴進口加工關鍵礦物及其衍生產品展開國家安全風險調查，以評估這些材料的進口對
美國安全與韌性的影響。
　
　　該行政命令涵蓋關鍵礦產資源，包括稀土元素、鈾。白宮指這些關鍵礦物對於美國的國家安
全和經濟復甦至關重要，是美國國防工業基礎的關鍵組成部分。儘管美國擁有一些關鍵礦產，但
目前仍大量進口，這帶來了經濟和安全風險。美國在至少１５種關鍵礦物方面依賴進口。
　
　　《彭博》指，特朗普就是否需要對關鍵礦產加徵關稅啟動調查，是其不斷擴大貿易戰的最新
一步，矛頭直指全球經濟中的關鍵行業。如果美國商務部長認定關鍵礦產的進口可能會「損害國
家安全」，且特朗普決定徵收關稅，這關稅將取代特朗普本月早些時候宣布對美國貿易夥伴徵收
的對等關稅。
　
　　根據法律規定，美國商務部長須在２７０天內提交調查結果。
　
＊特朗普急提高美國關鍵礦產生產力，傳擬深海採礦＊
　
　　作為對特朗普針對中國商品加徵高額關稅的反制，中國已限制一些稀土元素的出口。
　
　　特朗普上月曾簽署一項行政命令，動用緊急權力以提高美國生產關鍵礦產的能力。該行政命
令旨在為美國國內加工關鍵礦產提供融資、貸款和其他投資支持，是其加快美國國內自然資源開
發、減少對外國進口依賴的廣泛努力的一部分。
　
　　此外，英國《金融時報》上周六（１２日）引述知情人士報道，特朗普政府正起草一項行政
命令，計劃囤積太平洋海底發現的金屬，加大開採海底金屬結核，並儲存在美國境內，以應對中
國限制稀有金屬出口的情況。不過，美國在很大程度上缺席海底採礦的國際談判，而且美國尚未
批准《聯合國海洋法公約》。有專家更指出，目前海底開採礦產的條件還不成熟，除了天然氣、
石油有少量開採外，其他海底資源開採技術尚未完善，即使在成熟的地表開採，形成規模性生產
效率也需要以１０年為單位的籌備期。（ｓｌ）

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