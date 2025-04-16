《經濟通通訊社１６日專訊》中美關稅戰打得火熱之際，一家默默經營了２０年的中國跨境

Ｂ２Ｂ電商平台敦煌網（ＤＨｇａｔｅ）突然爆紅，短短數天其應用就登頂美區Ａｐｐ

Ｓｔｏｒｅ電商應用榜單，超越淘寶和ＳＨＥＩＮ，在免費總榜上亦僅次於ＣｈａｔＧＰＴ排第

二。



對於敦煌網異軍突起，官媒《上海證券報》形容是關稅戰激起了美國人對「Ｍａｄｅ ｉｎ

Ｃｈｉｎａ」的囤貨欲望，加上許多中國供應商和製造商在關稅戰背景下紛紛製作

ＴｉｋＴｏｋ視頻，向消費者介紹歐美奢侈品牌的服裝、配飾生產地都是中國，部分還在視頻中

提供網站鏈接和聯絡方式，引導觀眾向敦煌網的商家、即供應商直接購買「源頭好貨」。這些視

頻就此大大提升了敦煌網的熱度。



＊外貿廠商藉ＴｉｋＴｏｋ引流，推銷「平價源頭好貨」＊



聚焦跨境電商的新媒體「藍海億觀網」（下稱「該媒體」）則直言，在特朗普政府連續多輪

加稅之後，一批中國外貿廠商甚為焦慮，一些以美單為主的外貿工廠甚至已暫停生產。因此，許

多廠商湧上ＴｉｋＴｏｋ，努力地將流量引向敦煌網上的自家店舖，以促成交易。他們不遺餘力

向美國消費者解釋，許多所謂「產自歐洲的服裝、手提包和其他配飾」，實際上均來自中國工廠

。其中一名ＴｉｋＴｏｋ博主發布的視頻，展示了Ｂｒｏｏｋｓ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ和

Ｔｏｍｍｙ Ｈｉｌｆｉｇｅｒ等知名品牌的產品，並暗示觀眾可以去搜索像敦煌網這樣的平台

，稱「在那裏，能夠以更低的價格購買類似的商品」。



該媒體指出，這類視頻短短幾天在ＴｉｋＴｏｋ上如瀑布流一般持續出現，使許多在美國加

稅後想直接採購中國源頭商品的美國消費者持續湧向敦煌網。



Ａｐｐｆｉｇｕｒｅｓ的數據顯示，４月１２日，敦煌網在蘋果和谷歌應用商店的全球下載

量達到３﹒５４萬次，較３０日均值增長５６％。其中，美國市場貢獻了１﹒７３萬次的下載量

，較３０日均值激增９８％。到４月１３日，僅ｉＯＳ平台，敦煌網下載量就達到１１﹒７５萬

次，較３０日均值暴漲７３２％，其中美國市場下載量達６﹒５１萬次，暴增９４０％。



「敦煌網跨境電商」微信影音號１５日上載視頻稱，其４月下載量環比暴增８００％，每天

超３０００家美國批發商在線搶單。還有敦煌網招商運營人士向內媒《藍鯨財經》透露，最近三

天大盤曝光暴漲，部分商家訪客量和ＧＭＶ增長超過３００％。



＊敦煌網變「名牌替代品銷售平台」，恐令美國盯上＊



然而，中國廠商的大力推銷，令敦煌網戴上了一頂「名牌替代品銷售平台」的帽子。「藍海

億觀網」表示，《Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｉｎｓｉｄｅｒ》等美國知名媒體紛紛跟進報道指，敦煌

網是一個銷售仿品著稱的平台，例如Ｌｕｌｕｌｅｍｏｎ最暢銷的男士ＡＢＣ褲、Ａｄｉｄａｓ

的Ｕｌｔｒａｂｏｏｓｔ鞋、Ｄｙｓｏｎ的Ａｉｒｗｒａｐ等，該平台都以很低的價格出售。《

ＴＨＥ ＰＩＮＮＡＣＬＥ ＧＡＺＥＴＴＥ》更稱，雖然在敦煌網購物有不少潛在的好處，但

消費者難以辨別正品和仿品。



「藍海億觀網」直言，「工廠主們病急亂投醫的行為，無異於將敦煌網放在了火上烤，使其

承受了巨大的壓力。接下來，不排除美國當局會盯上敦煌網，揪住這一問題大做文章」。



＊創辦人王樹彤曾與雷軍打造亞馬遜中國前身卓越網＊



公開資料顯示，敦煌網由王樹彤於２００４年創立。王樹彤曾在微軟中國、思科任高管，

１９９９年與小米創辦人雷軍、凡客創辦人陳年共同打造了卓越網（Ｊｏｙｏ﹒ｃｏｍ）。卓越

網在２００４出售予亞馬遜成為亞馬遜中國，同年王樹彤創立敦煌網。



敦煌網專注小額Ｂ２Ｂ賽道，曾在２０２１年衝擊香港ＩＰＯ。其招股書披露，２０２０年

敦煌網在同行業的市場份額僅為１﹒４％，排名第二，而排第一的競爭對手Ａ的市場份額則達到

２６﹒２％。２０２２年，敦煌網公司宣布升級為敦煌網集團，以中心化跨境電商平台敦煌網和

去中心化社交電商平台ＭｙｙＳｈｏｐ為核心業務引擎。智能物流平台駝飛俠ＤＨＬｉｎｋ、金

融支付服務駝駝數科，則是敦煌網集團支撐雙擎發展的服務板塊。



＊對不漲價商家提供強力流量等傾斜及物流支持＊



據敦煌網官網介紹，敦煌網是全球第二大中國跨境出口Ｂ２Ｂ商業平台，擁有超２６０萬註

冊供應商，在線產品數量超３３００萬，累計註冊買家超過７７００萬，業務覆蓋全球２２５個

國家及地區，提供１８８條物流線路和１４個海外倉，並可用６９個幣種結算。



為應對美國關稅繁調整，敦煌網４月１１日啟動「關稅護航計劃」，針對「商品不漲價」（

不包郵商品運費漲幅不超過２０％或運費總價漲幅不超過２０元╱公斤）商家進行全方位、強力

的流量及權益傾斜，並提供專屬１Ｖ１物流支持幫扶計劃。此外，為迎合美國消費者的強烈的囤

貨需求，敦煌網推出了「Ｓｔｏｃｋ ＆ Ｓａｖｅ Ｓａｌｅ」促銷活動。（ｓｌ）

