習近平訪大馬見易卜拉欣：願一同推動全球南方聯合自強、共同發展

《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平昨從越南轉抵馬來西亞展開國事訪問。馬來西

亞最高元首易卜拉欣今日上午在國家王宮廣場為習近平舉行隆重歡迎儀式，之後兩人舉行會見。

會見後，習近平出席易卜拉欣舉行的歡迎宴會。



習近平在會見中表示，中國和馬來西亞是好鄰居、好朋友、好夥伴，願同易卜拉欣一道努力

，引領中馬關係長期穩定發展，共同打造高水平戰略性中馬命運共同體。中方支持馬來西亞擔任

東盟輪值主席國工作，願同馬方一道落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動全

球南方聯合自強、共同發展，為地區和世界提供更多確定性和正能量。



＊習近平：歡迎更多大馬優質農產品進入中國市場＊



習近平並強調，中馬雙方要持續深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互

支持。要深化發展戰略對接，優勢互補、互利共贏，攜手走好現代化道路。建設好「兩國雙園」

、東海岸鐵路等重大項目，抓緊培育人工智能、數字經濟、綠色經濟等未來產業合作。中方歡迎

更多馬來西亞優質農產品進入中國市場，鼓勵中國企業赴馬投資興業。願同馬方推進「儒伊文明

對話」，開展更多文化、旅遊、教育合作，增進兩國民心相通。



＊易卜拉欣：無論國際形勢如何變化，都將攜手共進＊



易卜拉欣表示，相信習近平此次訪馬將全面提升兩國關係，推動各領域合作蓬勃發展。馬來

西亞高度重視對華關係，無論國際形勢如何變化，都將攜手共進、合作共贏，推動高水平戰略性

命運共同體建設。馬方重視區域經濟一體化，堅定支持「一帶一路」倡議，願同中方加強貿易投

資合作，共同穩定產業鏈供應鏈，提升互聯互通水平，加強教育人文交流。



易卜拉欣並指，馬方高度評價最近中國召開的中央周邊工作會議，重視中國為應對全球和地

區挑戰發揮的重要作用。作為東盟輪值主席國和東盟－中國關係協調國，馬方致力於推動東盟－

中國關係實現更大發展，共同打造和平繁榮的未來。（ｓｌ）

