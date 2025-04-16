【關稅戰】美對華關稅２４５％？專家解讀：是個別商品最高稅率

《經濟通通訊社１６日專訊》美國白宮網站最新發布一份事實清單（ｆａｃｔ

ｓｈｅｅｔ），指中國進口商品面臨的關稅最高可達２４５％（ｕｐ ｔｏ ａ ２４５％

ｔａｒｉｆｆ）。內媒《第一財經》引述專家解讀指，該２４５％並非美國將再對中國加徵的新

稅率，而是目前中國某種對美出口商品面臨的最高關稅可達到２４５％。



美國《紐約時報》亦製作了一份圖表，顯示經過多輪疊加後，美國對中國不同進口商品徵收

的稅率有相當大差距，其中「注射劑和針頭」的稅率就高達２４５％；其次是鋰離子電池

１７３％、魷魚１７０％、毛衣１６９％、塑膠碟１５９％、多士爐１５０％、電動汽車

１４８％；玩具、洋娃娃、拼圖１４５％，維他命Ｃ亦為１４５％。錫紙、車胎、半導體、金屬

家具、汽車門鉸、手提電腦的稅率則在１００％以下，分別為７５％、７３％、７０％、７０％

、６７％、２０％。



美國前總統拜登去年９月為保護美國產能，宣布對中國進口注射器和針頭、衣服、太陽能板

、電動車和其他涉嫌低價傾銷美國的產品，分別課徵７﹒５％－１００％進口關稅。以注射劑和

針頭為例，在拜登政府時期被課徵１００％關稅，加上特朗普的１４５％稅率，就是２４５％。

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