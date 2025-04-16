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AH股新聞

16/04/2025 16:41

《華為動向》問界Ｍ８正式發布，售３５﹒９８萬元起周日開啟交付

　　《經濟通通訊社１６日專訊》問界Ｍ８今日在鴻蒙智行新品發布會上正式發布，共有問界
Ｍ８　Ｍａｘ、問界Ｍ８　Ｍａｘ＋、問界Ｍ８　Ｕｌｔｒａ三個版本，以及大五座、享六座兩
種布局，售價介乎３５﹒９８萬元（人民幣．下同）－４４﹒９８萬元，將於４月２０日（周日
）開啟交付。問界Ｍ８已自３月６日開始預售，預售價３６﹒８萬元起。
　
　　華為常務董事、終端ＢＧ董事長余承東表示，問界Ｍ８的小訂已突破１５萬輛，２０２５款
問界Ｍ９也在上市２７天實現了大定突破４萬輛的成績；截至２０２５年４月１５日，鴻蒙智行
累計交付已超過７０萬輛，同時連續１０個月蟬聯中國汽車品牌成交均價第一位。
　
＊首創車門冗餘設計，問界Ｍ８碰撞斷電仍可開門＊
　
　　在介紹到車輛安全性時，余承東指出，問界Ｍ８採用三重安全解鎖機制：第一重，車內機械
拉手，單拉解鎖，雙拉開門；第二重，車外機械門把手，應急可開門；第三重，首創車門冗餘設
計，碰撞斷電仍可開門。
　
　　至於車輛配置，余承東介紹，問界Ｍ８採用ＨＵＡＷＥＩ　ＡＤＳ　３﹒３高階智能駕駛系
統，並將於第三季度全系升級ＨＵＡＷＥＩ　ＡＤＳ　４。此外，問界Ｍ８採用硬核車身結構、
全向防碰撞３﹒０、－４０℃啟動無憂、車內車外都防水、途靈平台主動防滑控制、五星防腐設
計及五星健康座艙共七重安全設計；座艙搭載一體式寰宇屏與ＨＵＡＷＥＩ　ＸＨＵＤ　６８英
寸巨幕影院，並有ＨＵＡＷＥＩ　ＸＰＩＸＥＬ百萬像素大燈可實現戶外觀影等功能；智能電動
門支持隔空手勢開啟；全系標配座椅通風、加熱及按摩功能等。（ｓｌ）

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