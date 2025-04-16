《華為動向》「尚界」正式發布，首期投入６０億，首款車今秋上市

《經濟通通訊社１６日專訊》華為與上汽集團今日在鴻蒙智行新品發布會上正式發布「
ＳＡＩＣ尚界」品牌，為鴻蒙智行的第五界。尚界首期投入６０億元人民幣，打造超５０００人
專屬團隊及專屬超級工廠。首款車型將於今年秋天正式上市。
華為常務董事、終端ＢＧ董事長余承東表示，「尚界必須要成功，從去年開始就談戀愛了，
今年一定要出車」。他透露，華為團隊今年春節都在加班，上汽團隊也很拼，風格根本不像國企
。（ｓｌ）
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16/04/2025 16:41
《經濟通通訊社１６日專訊》華為與上汽集團今日在鴻蒙智行新品發布會上正式發布「
ＳＡＩＣ尚界」品牌，為鴻蒙智行的第五界。尚界首期投入６０億元人民幣，打造超５０００人
專屬團隊及專屬超級工廠。首款車型將於今年秋天正式上市。
華為常務董事、終端ＢＧ董事長余承東表示，「尚界必須要成功，從去年開始就談戀愛了，
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