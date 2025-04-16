  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

16/04/2025 17:43

淘寶將上線新版店舖評價體系「真實體驗分」，解決虛假評分等問題

　　《經濟通通訊社１６日專訊》淘寶天貓公告「關於新增《淘寶平台店舖真實體驗分規範》的
意見徵集」，宣布即將上線新版店舖評價體系「真實體驗分」，以解決行業虛假評分頑疾、提升
消費者購買決策信心、激勵商家提升服務質量。
　
　　據介紹，「真實體驗分」將根據商品質量、物流速度、服務保障三方面，建立一整套真實、
客觀、透明的消費者體驗反饋機制，反映當前店舖真實消費者體驗情況。同時，「真實體驗分」
將與搜索、推薦、營銷、廣告等核心場域直接掛勾，讓商品好、服務好的商家獲取更多消費者，
獲得更多增長機會。
　
　　其中，在商品質量方面，將重點考核「首次品退率」和「商品差評率」，只看簽收單，指標
更客觀；在物流速度方面，將重點考核「４８小時攬收及時率」、「物流到貨時長」和「物流異
常率」；在服務保障方面，將重點考核「旺旺３分鐘人工響應率」、「旺旺滿意度」、「退款處
理時長」和「平台求助率」。
　
　　《規範》顯示，４月２１日起，商家可在後台查看「真實體驗分」；預計６月底，「真實體
驗分」將正式向消費者展現。此外，為保障考核客觀公正，平台設立對應處罰手段，以避免賣家
通過不正當方式虛假獲取店舖真實體驗分，或惡意攻擊同行店舖。（ｓｌ）

【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰背後知多啲

17/04/2025 12:25

關稅戰

悄然而起的日本聯合作戰指揮體系

17/04/2025 08:50

大國博弈

高息定存 | 滙豐特選客戶3個月3.45厘，華僑一年期3.1...

15/04/2025 16:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處