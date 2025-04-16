淘寶將上線新版店舖評價體系「真實體驗分」，解決虛假評分等問題

《經濟通通訊社１６日專訊》淘寶天貓公告「關於新增《淘寶平台店舖真實體驗分規範》的

意見徵集」，宣布即將上線新版店舖評價體系「真實體驗分」，以解決行業虛假評分頑疾、提升

消費者購買決策信心、激勵商家提升服務質量。



據介紹，「真實體驗分」將根據商品質量、物流速度、服務保障三方面，建立一整套真實、

客觀、透明的消費者體驗反饋機制，反映當前店舖真實消費者體驗情況。同時，「真實體驗分」

將與搜索、推薦、營銷、廣告等核心場域直接掛勾，讓商品好、服務好的商家獲取更多消費者，

獲得更多增長機會。



其中，在商品質量方面，將重點考核「首次品退率」和「商品差評率」，只看簽收單，指標

更客觀；在物流速度方面，將重點考核「４８小時攬收及時率」、「物流到貨時長」和「物流異

常率」；在服務保障方面，將重點考核「旺旺３分鐘人工響應率」、「旺旺滿意度」、「退款處

理時長」和「平台求助率」。



《規範》顯示，４月２１日起，商家可在後台查看「真實體驗分」；預計６月底，「真實體

驗分」將正式向消費者展現。此外，為保障考核客觀公正，平台設立對應處罰手段，以避免賣家

通過不正當方式虛假獲取店舖真實體驗分，或惡意攻擊同行店舖。（ｓｌ）

