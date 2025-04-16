【聚焦數據】內地３月社會消費品零售總額增５﹒９％，優預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，３月社會消費品零售總

額４０９４０億元（人民幣．下同），同比增長５﹒９％，大勝預期的４﹒２％，比１－２月加

快１﹒９個百分點；環比增長０﹒５８％。其中，除汽車以外的消費品零售額３６６１０億元，

增長６％。



＊首季社會消費品零售總額增４﹒６％＊



１－３月，社會消費品零售總額１２４６７１億元，同比增長４﹒６％，比上年全年加快

１﹒１個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額１１３４３４億元，增長５﹒１％。



按經營單位所在地分，３月，城鎮消費品零售額３５５９５億元，同比增長６﹒０％；鄉村

消費品零售額５３４５億元，增長５﹒３％。１－３月，城鎮消費品零售額１０８０５７億元，

增長４﹒５％；鄉村消費品零售額１６６１４億元，增長４﹒９％。



按消費類型分，３月，商品零售額３６７０５億元，同比增長５﹒９％；餐飲收入４２３５

億元，增長５﹒６％。１－３月，商品零售額１１０６４４億元，增長４﹒６％；餐飲收入

１４０２７億元，增長４﹒７％。



＊首季網上零售額增７﹒９％＊



按零售業態分，１－３月，限額以上零售業單位中便利店、超市、百貨店、專業店、品牌專

賣店零售額同比分別增長９﹒９％、４﹒６％、１﹒２％、６﹒７％、１﹒４％。



１－３月，全國網上零售額３６２４２億元，同比增長７﹒９％。其中，實物商品網上零售

額２９９４８億元，增長５﹒７％，佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒０％；在實物商品網

上零售額中，吃類、用類商品分別增長１４﹒０％、５﹒６％，穿類商品下降０﹒１％。

