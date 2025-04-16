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AH股新聞

16/04/2025 10:00

【聚焦數據】首季房地產投資降９﹒９％，商品房銷售額跌２﹒１％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，１－３月，全國房地產
開發投資１９９０４億元（人民幣．下同），同比下降９﹒９％，降幅比１－２月略微擴大
０﹒１個百分點；其中住宅投資１５１３３億元，下降９﹒０％。
　
　　１－３月，新建商品房銷售額２０７９８億元，下降２﹒１％，降幅比１－２月收窄０﹒５
個百分點；其中住宅銷售額下降０﹒４％。新建商品房銷售面積２１８６９萬平方米，同比下降
３﹒０％，降幅收窄２﹒１個百分點；其中住宅銷售面積下降２﹒０％。
　
＊首季房地產開發企業房屋施工面積降９﹒５％＊
　
　　１－３月，房地產開發企業房屋施工面積６１３７０５萬平方米，同比下降９﹒５％。其中
，住宅施工面積４２７２３７萬平方米，下降９﹒９％。房屋新開工面積１２９９６萬平方米，
下降２４﹒４％。其中，住宅新開工面積９４９２萬平方米，下降２３﹒９％。房屋竣工面積
１３０６０萬平方米，下降１４﹒３％。其中，住宅竣工面積９５０２萬平方米，下降
１４﹒７％。
　
　　３月末，商品房待售面積７８６６４萬平方米，比２月末減少１２２７萬平方米。其中，住
宅待售面積減少１０１７萬平方米。
　
　　１－３月，房地產開發企業到位資金２４７２９億元，同比下降３﹒７％，降幅較１－２月
擴大０﹒１個百分點。其中，國內貸款４４４１億元，下降２﹒３％；利用外資１億元，下降
８３﹒２％；自籌資金８１６８億元，下降５﹒８％；定金及預收款７３３５億元，下降
１﹒１％；個人按揭貸款３３７３億元，下降７﹒０％。
　

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