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AH股新聞

16/04/2025 10:49

【聚焦數據】內地３月原煤、原油、天然氣、電力生產增速均加快

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，３月，規模以上工業原煤產量４﹒４億噸，
同比增長９﹒６％，增速比１－２月份加快１﹒９個百分點；日均產量１４２１萬噸。１－３月
，規上工業原煤產量１２﹒０億噸，同比增長８﹒１％。
　
　　３月，規上工業原油產量１９０３萬噸，同比增長３﹒５％，１－２月為下降０﹒２％；日
均產量６１﹒４萬噸。１－３月，規上工業原油產量５４０９萬噸，同比增長１﹒１％。
　
＊３月原油加工增速放緩＊
　
　　３月，規上工業加工原油６３０６萬噸，同比增長０﹒４％，增幅較１－２月收窄１﹒７個
百分點；日均加工２０３﹒４萬噸。１－３月，規上工業加工原油１８２２５萬噸，同比增長
１﹒６％。
　
　　３月，規上工業天然氣產量２２７億立方米，同比增長５﹒０％，增速比１－２月加快
１﹒３個百分點；日均產量７﹒３億立方米。１－３月，規上工業天然氣產量６６０億立方米，
同比增長４﹒３％。
　
　　３月，規上工業發電量７７８０億千瓦時，同比增長１﹒８％，增速比１－２月加快３﹒１
個百分點；日均發電２５１﹒０億千瓦時。１－３月，規上工業發電量２２６９９億千瓦時，同
比下降０﹒３％，扣除天數原因，日均發電量同比增長０﹒８％。
　
＊３月火電降幅收窄，水電、核電增速加快＊
　
　　分品種看，３月，規上工業火電同比下降２﹒３％，降幅比１－２月收窄３﹒５個百分點；
規上工業水電增長９﹒５％，增速加快５﹒０個百分點；規上工業核電增長２３﹒０％，增速加
快１５﹒３個百分點；規上工業風電增長８﹒２％，增速放緩２﹒２個百分點；規上工業太陽能
發電增長８﹒９％，增速放緩１８﹒５個百分點。（ｓｌ）
　
　　
　　

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