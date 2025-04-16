《打擊貪腐》地質調查局原局長鍾自然受賄、洩密，一審獲刑１３年

《經濟通通訊社１６日專訊》今日，浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判自然資源部原

黨組成員、中國地質調查局原黨組書記、局長鍾自然受賄、故意洩露國家秘密案，對被告人鍾自

然以受賄罪判處有期徒刑十二年，並處罰金人民幣二百萬元，以故意洩露國家秘密罪判處有期徒

刑二年，決定執行有期徒刑十三年，並處罰金人民幣二百萬元；對鍾自然受賄犯罪所得財物及孳

息依法予以追繳，上繳國庫。



＊受賄逾２３５６萬，故意洩露國家秘密＊



經審理查明：２０１１年至２０２３年，被告人鍾自然利用擔任中國地質調查局黨組副書記

、副局長、原國土資源部總工程師、原國土資源部黨組成員、自然資源部黨組成員、中國地質調

查局黨組書記、局長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業

經營、項目承攬等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣２３５６萬餘元。２０１９年

，鍾自然違反保守國家秘密法的規定，將機密級文件交予不應知悉者閱看和保管，情節嚴重。



公開資料顯示，鍾自然１９６２年８月生，安徽桐城人。２０１４年，他出任國土資源部黨

組成員，中國地質調查局局長、黨組書記。２０１８年自然資源部成立後，鍾自然任自然資源部

黨組成員，中國地質調查局局長、黨組書記，２０２２年９月退休。在退休一年多後，於去年１

月２日被通報受查，成為去年「首虎」，去年６月被開除黨籍。（ｊｑ）

