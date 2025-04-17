習近平與大馬總理會談倡團結抵制濫徵關稅，加強產業鏈等融合發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家主席習近平與馬來西亞總理安瓦爾會

談時表示，中國願與東協國家盡早簽署中國－東協「自由貿易區升級議定書」，並以開放包容及

團結合作「抵制脫勾斷鏈、小院高牆和濫徵關稅」，以和平合作「回應弱肉強食的叢林法則」。



據《新華社》報道，習近平就建設高水平戰略性中馬命運共同體提出三點意見。一是堅持戰

略自主，開展高水平戰略協作。中馬兩國都堅持自立自強，反對外部干涉，要繼續攜手走好符合

本國國情的發展道路，堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，把前途命運牢牢掌握在自

己手中。建立外交、國防「２＋２」對話機制，深化國家安全、防務、執法交流合作。



＊攜手培育壯大數字經濟、ＡＩ等前沿合作＊



二是凝聚發展合力，打造高質量發展合作標桿。中國致力於以高質量發展全面推進中國式現

代化，同馬來西亞「昌明經濟」計劃異曲同工。雙方要攜手培育壯大數字經濟、綠色經濟、藍色

經濟、人工智能等前沿合作，加強產業鏈、供應鏈、價值鏈、數據鏈、人才鏈融合發展。推動傳

統領域合作轉型升級，促進雙向投資。推進鐵海聯運，實現「兩國雙園」提質升級，將馬來西亞

重要港口打造成「陸海新通道」重要樞紐。



三是傳承世代友好，深化文明交流互鑑。開展「儒伊文明對話」合作，攜手打造兩國乃至地

區層面文明交流平台。以簽署互免簽證協定為契機，大力開展旅遊、青年、地方交流，深化文化

、教育、體育、電影、傳媒等合作，促進民心相通，賡續傳統友誼。中方願同馬方繼續開展好大

熊貓保護合作研究。



＊東協不會贊同任何單方面施加關稅＊



安瓦爾表示，面對單邊主義抬頭，馬方願與中方加強合作，共同應對風險挑戰。而東協不會

贊同「任何單方面施加關稅」的做法。將透過合作聯合自強，保持經濟成長。



＊中馬交換３０多份雙邊合作文本＊



習近平和安華會談後，還共同見證中馬雙方交換３０多份雙邊合作文本，內含「三大全球倡

議」合作、「儒伊文明」對話、數位經濟、服務貿易、兩國雙園升級、聯合實驗室、人工智慧、

鐵路、智慧財產權、農產品，互免簽證，大熊貓保護等領域，並發表「關於構建高水準戰略性『

中馬命運共同體』的聯合聲明」。



中美關稅戰爆發後，習近平隨即出訪越南、馬來西亞及柬埔寨。

