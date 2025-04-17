《駐京專電》何立峰出席廣交會：加力穩外貿，鼓勵拓展國際經貿

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》何國務院副總理何立峰１５日至１６日在

廣東出席廣交會活動並調研外貿工作。何立峰強調，進一步加大穩外貿支持力度，培育外貿新動

能，鼓勵拓展國際經貿合作，為建設開放型世界經濟共同努力。



何立峰指出，中國製造業門類齊全，產業配套能力強大，各類商品質優價廉，為採購商提供

了豐富的選擇。中國有超大規模市場和巨大消費潛力，為各國優質產品進口提供了廣闊空間。中

國正在積極推進高」平對外開放，營造一流營商環境，宏觀經濟長期向好，始終是投資興業的沃

土和值得信賴的貿易夥伴。鼓勵外貿企業利用好廣交會平台，充分展示中國品牌、產品、技術和

產供鏈優勢，用足用好穩外貿政策，積極開拓多元化市場。希望各國採購商繼續做中國經濟轉型

升級的「同行者」、投資中國的「推動者」、中外經貿規則的「對接者」、中外友好交流的「促

進者」，共享中國開放發展機遇。



何立峰要求，有關部門和地方要集中力量辦好自己的事，繼續加強服務保障，持續改善營商

環境，落實支持舉措，切實解決外貿企業和采購商關心的問題和訴求，打造透明、穩定、可預期

的政策環境，為推進外貿高質量發展提供有力支撐。

