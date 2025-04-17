兗礦能源（０１１７１）首季商品煤產量增６％，銷量則跌６％

《經濟通通訊社１７日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，於今年

首季，商品煤產量按年增６﹒２６％至３６８０萬噸，商品煤銷量則按年跌６﹒３４％至

３２０２萬噸，其中自產煤銷量按年亦跌１﹒７１％至３０６０萬噸。（ｒｈ）

