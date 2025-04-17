中煤能源首季商品煤銷量微升０﹒４％，產量則升１﹒９％

《經濟通通訊社１７日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，於今年
首季，商品煤銷量按年微升０﹒４％至６４１４萬噸，其中自產商品煤銷量３２６８萬噸，升
１﹒１％。商品煤產量按年升１﹒９％至３３３５萬噸。（ｒｈ）
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17/04/2025 19:01
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首季，商品煤銷量按年微升０﹒４％至６４１４萬噸，其中自產商品煤銷量３２６８萬噸，升
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