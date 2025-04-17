《神州頭條》財經報章頭版摘要：首季ＧＤＰ增５﹒４％，開局良好

《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見馬來西亞最高元首易卜拉欣

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４月１６日上午，馬來西亞最高元首易卜拉欣在馬來西亞國家王宮同中國國家主席習近平舉行會

見。習近平強調，中馬雙方要持續深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支

持。要深化發展戰略對接，優勢互補、互利共贏，攜手走好現代化道路。建設好「兩國雙園」、

東海岸鐵路等重大項目，抓緊培育人工智能、數字經濟、綠色經濟等未來產業合作。中方歡迎更

多馬來西亞優質農產品進入中國市場，鼓勵中國企業赴馬投資興業。願同馬方推進「儒伊文明對

話」，開展更多文化、旅遊、教育合作，增進兩國民心相通。



習近平同馬來西亞總理安瓦爾舉行會談

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４月１６日下午，國家主席習近平同馬來西亞總理安瓦爾在布特拉加亞總理官邸舉行會談。習近

平指出，中馬傳統友誼跨越千年，是兩國共同的寶貴財富。習近平就建設高水平戰略性中馬命運

共同體提出三點意見。一是堅持戰略自主，開展高水平戰略協作。二是凝聚發展合力，打造高質

量發展合作標桿。三是傳承世代友好，深化文明交流互鑒。



一季度ＧＤＰ增長５﹒４％，經濟運行開局良好

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國家統計局４月１６日發布的數據顯示，初步核算，一季度國內生產總值３１８７５８億元（人

民幣．下同），按不變價格計算，同比增長５﹒４％，環比上年四季度增長１﹒２％。「一季度

，隨著各項宏觀政策繼續發力顯效，國民經濟起步平穩、開局良好，延續回升向好態勢，創新引

領作用增強，發展新動能加快培育壯大。」國家統計局副局長盛來運表示，下階段，要實施好更

加積極有為的宏觀政策，做大做強國內大循環，充分激發各類經營主體活力，積極應對外部環境

的不確定性，推動經濟運行穩中有進、持續向好。





《上海證券報》



習近平會見馬來西亞最高元首易卜拉欣

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４月１６日上午，馬來西亞最高元首易卜拉欣在馬來西亞國家王宮同中國國家主席習近平舉行會

見。習近平強調，中馬雙方要持續深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支

持。要深化發展戰略對接，優勢互補、互利共贏，攜手走好現代化道路。



習近平同馬來西亞總理安瓦爾舉行會談

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４月１６日下午，國家主席習近平同馬來西亞總理安瓦爾在布特拉加亞總理官邸舉行會談。習近

平指出，中馬傳統友誼跨越千年，是兩國共同的寶貴財富。習近平就建設高水平戰略性中馬命運

共同體提出三點意見。一是堅持戰略自主，開展高水平戰略協作。二是凝聚發展合力，打造高質

量發展合作標桿。三是傳承世代友好，深化文明交流互鑒。



開局良好！一季度中國ＧＤＰ同比增長５﹒４％

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一季度中國經濟起步平穩，開局良好。國家統計局４月１６日發布的數據顯示，一季度國內生產

總值（ＧＤＰ）３１８７５８億元，按不變價格計算，同比增長５﹒４％，比上年四季度環比增

長１﹒２％。３月當月，工業生產、消費、投資增速均比１至２月有所加快。





《證券時報》



習近平會見馬來西亞最高元首易卜拉欣

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４月１６日上午，馬來西亞最高元首易卜拉欣在馬來西亞國家王宮同中國國家主席習近平舉行會

見。習近平強調，中馬雙方要持續深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支

持。要深化發展戰略對接，優勢互補、互利共贏，攜手走好現代化道路。



一季度ＧＤＰ同比增５﹒４％，經濟開局良好量質齊升

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４月１６日，國家統計局發布的數據顯示，經初步核算，一季度國內生產總值（ＧＤＰ）

３１８７５８億元，按不變價格計算，同比增長５﹒４％。國家統計局副局長盛來運在國新辦新

聞發布會上表示，這一增速在全球主要經濟體中名列前茅，經濟開局良好。相關指標顯示，一季

度經濟運行不僅實現了量的增長，也實現了質的提升。受訪專家認為，內需和創新協同驅動，經

濟呈現較強復蘇態勢。



ＥＴＦ規模劍指４萬億「長錢長投」市場生態加速構建

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４月１６日，上交所有關負責人在國泰海通「促進資本市場指數化高質量發展研討會」上表示，

以ＥＴＦ為代表的指數化投資已成為推動資本市場高質量發展的重要引擎。據介紹，今年以來，

滬深兩市ＥＴＦ資金淨流入約２０００億元，其中滬市ＥＴＦ淨流入近１３００億元。２０２４

年，兩市ＥＴＦ淨流入約１﹒２萬億元，其中滬市ＥＴＦ淨流入８４００億元。當前，ＥＴＦ產

品數量已經邁入「千只時代」，總規模３﹒９萬億元。其中，股票ＥＴＦ規模２﹒９萬億元，而

滬市股票ＥＴＦ規模佔比近七成，超２萬億元。（ｅｗ）

