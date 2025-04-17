《神州經脈》中國大手增持美債，滬指八連升，黃仁勳獲邀訪京

《神州經脈》Ａ股連升八個交易日，惟貿易戰背景下，市場略顯觀望，滬指升幅逐漸收窄、

兩市成交量亦進一步下降。今日（１７日）滬綜指收升０﹒１３％，收報３２８０﹒３４點，深

成指則跌０﹒１６％，創業板揚０﹒０９％。滬深全天成交９９９５億元（人民幣．下同），較

上個交易日縮量１１２４億元或一成，個股漲多跌少，兩市超２９００隻個股上漲。有券商分析

，指數在上周大幅下跌後已經連漲多日，當前繼續向上收復缺口失地，但從上漲斜率來看已經出

現持續走緩的跡象，攀升到３３００點位置或存較大壓力。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２９８０，較上個交易日４時３０分收盤

價升１９９點子，止兩連跌，創４月２０日以來逾兩周新高，全日在７﹒２９３０至

７﹒３１４０之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒２０８５，為４月９日以來逾一周新

高，較上個交易日升４８點子，升幅為３月１７日來最大，和市場預測偏離收窄至千點以內。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平今日上午結束為期３天的馬來西亞國事訪問後，轉抵柬埔寨展開為期２天

的國事訪問。習近平發表書面講話稱，中柬關係始終堅如磐石，中方視柬埔寨為周邊外交重點方

向，期待同西哈莫尼國王等會見會談，共謀發展，不斷充實中柬「鑽石六邊」合作架構。而在大

馬訪問期間，習近平會見了最高元首易卜拉欣，並與總理安瓦爾舉行會談。中馬發表聯合聲明指

，雙方一致同意構建高水平戰略性中馬命運共同體，又重申踐行真正的多邊主義，反對肆意加徵

關稅等單邊貿易限制。



２﹒ 英偉達ＣＥＯ黃仁勳應中國貿促會邀請，在時隔３個月後今日再次到訪北京，並與貿促會

會長任鴻斌會談。黃仁勳在會談中表示，中國是英偉達非常重要的市場，希望繼續與中國合作。

英偉達本周二透露，收到美國政府通知，向中國出口Ｈ２０晶片將需申請許可證，預計將令公司

於本財季面臨約５５億美元的相關損失。超微（ＡＭＤ）亦宣布其針對中國市場的ＭＩ３０８受

出口管制，預計公司將承擔８億美元相關費用。



３﹒ 對於美國總統特朗普周二（１５日）發表聲明，再次呼籲中國主動向他拋出橄欖枝，商務

部新聞發言人何咏前表示，中國商務部與美方對口部門一直保持工作層溝通，並強調中方立場一

直很明確，對於美方進行經貿領域磋商持開放態度。何咏前指，單邊加徵關稅措施完全由美方發

起，解鈴還需繫鈴人，敦促美方立即停止極限施壓，停止脅迫訛詐，在相互尊重的基礎上，與中

方通過平等對話解決分歧。



４﹒ 國家統計局發布３月份分年齡組失業率數據。３月份，全國城鎮不包含在校生的１６－

２４歲勞動力失業率為１６﹒５％，上月為１６﹒９％創四個月高點；不包含在校生的２５－

２９歲勞動力失業率為７﹒２％，上月則創下自２０２３年１２月有記錄以來的最高水平

７﹒３％；不包含在校生的３０－５９歲勞動力失業率亦回落至４﹒１％。



５﹒ 美國財政部公布，中國２月份持有的美國國債規模增加２３５億美元，大於１月增持的

１８億美元規模，持倉規模增至７８４３億美元，為去年１月以來最高。至於持有美國國債最多

的最大海外持有國日本，２月再增持４６６億美元，同樣大於１月增持１９５億美元的規模，持

有量增至１１２５９億美元。英國２月增持１０１億美元美國國債至７５０３億美元，持倉規模

位列第三。



６﹒ 環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）最新統計顯示，３月人民幣國際支付佔比從２月的

４﹒３３％下滑至４﹒１３％，但仍連續五個月穩居全球第四大活躍貨幣。美元繼續是全球最活

躍貨幣，３月國際支付份額由４８﹒９５％升至４９﹒０８％；第二位歐元則由２２﹒２５％降

至２１﹒９３％；第三位英鎊亦由６﹒８９％降至６﹒６４％。第五位日圓的國際支付份額則由

３﹒６８％提升至３﹒８７％。



７﹒ 受美國關稅影響，中國跨境電商平台Ｔｅｍｕ及ＳＨＥＩＮ分別宣布，將於４月２５日（

下周五）起對美國客戶調高貨品支付價格，鼓勵客戶「趁現在價格還沒漲，趕快下單」。另外，

據第三方數據機構統計，目前淘寶已在１６個國家Ａｐｐ下載榜排第一，在１２３個國家排名前

十，大量海外消費者湧入淘寶。據報這是因為中國商家在ＴｉｋＴｏｋ致力宣傳，標榜歐洲工藝

的奢侈品實為中國製造，海外消費者為尋找「平價替代品」而湧入淘寶、敦煌網、ＳＨＥＩＮ等

中國跨境電商平台。



８﹒ 據海關總署廣東分署統計，今年一季度，廣東外貿進出口２﹒１４萬億元，較去年同期增

長４﹒２％，增速高於全國２﹒９個百分點。其中，出口１﹒３４萬億元，增長１﹒４％；進口

７９８１﹒５億元，增長９﹒３％。一季度進出口、出口、進口規模均創歷史同期新高。另據海

關總署廣東分署統計，今年一季度，粵港澳大灣區內地９市外貿進出口實現開門紅，規模達

２﹒０６萬億元，增長４﹒７％。佔廣東整體進出口總值提升至９６﹒２％。（ｓｌ）

