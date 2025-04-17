《鍾之日記》恒指節前復活，終止五周連跌

《鍾之日記》４月１７日，香港天氣：多雲。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國政府新出口禁令累英偉達周三（１７日）急跌，聯儲局主席鮑威爾憂關稅政策影響經濟

前景，表示央行貨幣政策陷入兩難困境，隔夜美股三大指數收跌。港股輕微高開，騰訊阿里等科

技股撐市，恒指盤中最多升３６０點，收市升３３８點或１﹒６％，報２１３９５。



港股明日復活節假期休市，下周二（２２日）復市。恒指全周彈４８０點或２﹒３％，終止

五周連跌頹勢。



＊Ａ股連升八日，兩市成交不足萬億元＊



Ａ股連升八個交易日，惟貿易戰背景下，市場略顯觀望，滬指升幅逐漸收窄、兩市成交量亦

進一步下降。今日滬綜指收升０﹒１３％，收報３２８０﹒３４點，深成指則跌０﹒１６％，創

業板揚０﹒０９％。滬深全天成交９９９５億元人民幣，較上個交易日縮量１１２４億元人民幣

或一成。有券商分析，指數在上周大幅下跌後已經連漲多日，當前繼續向上收復缺口失地，但從

上漲斜率來看已經出現持續走緩的跡象，攀升到３３００點位置或存較大壓力。



中美關稅戰僵持不下，美國白宮再度放話，稱「球在中國手上」，促中方主動聯繫談判，惟

中國官方表態不服軟，外交部發言人表示，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該放棄

極限施壓那一套。半導體板塊無懼美政府對多個芯片商施加的出口限制，今日續收漲。房地產板

塊指數亦升２﹒４％，分析指，一季度地產數據仍未止跌，疊加關稅衝突之下，地產行業支持性

政策呼之欲出。



＊騰訊捉外貿轉內銷機遇，股價收升２﹒２％＊



中美貿易爭端未見曙光，外貿企業開始搵出路，電商平台陸續推出助力計劃。騰訊

（００７００）新推「外貿新征程助跑計劃」，旨在通過開店綠色通道、新商激勵、流量扶持、

費率優惠等１０項措施，為外貿企業拓寬國內外市場搭橋鋪路，預計通過小程序、微信小店、數

字化線下門店等商業生態，能夠為廣大外貿企業新增１０００億銷售規模。



具體來看，微信小店為外貿企業提供快速開店服務，商家持營業執照即可申請開店，並實現

分鐘級審核綠色通道；為進一步降低商家經營成本，微信小店對多達２６９１個經營類目實現０

保證金試運營，商家無需繳納保證金，即可完成商品上架。同時微信支付為新入駐微信生態的外

貿商家提供快速通道，符合條件的商家確保當日即可完成開通支付功能。



此外，微信小店將推出「外貿好物節」直播專場營銷活動，激發消費潛力；針對新入駐小程

序且符合相關條件的外貿商家，可在２０２５年全年享受微信支付手續費優惠扶持政策，減輕經

營負擔。



另外，騰訊還宣布啟動史上最大規模的就業計劃，３年內將新增２﹒８萬個實習崗位並加大

轉化錄用，其中僅今年，就將迎來１萬名校招實習生，六成面向技術人才開放。騰訊方面表示，

今年開放的校招實習崗位涵蓋技術、產品、設計、市場、職能等五大類７０餘種崗位，包括大模

型、研發、算法、市場、策劃、運營、銷售、美術等多個崗位職能。



同時，在大模型加速落地的背景下，騰訊加大了人工智能、大數據、雲計算、遊戲引擎、數

字內容等技術類崗位的招聘力度，技術類崗位擴招力度空前，佔比超６０％。截至３月初，騰訊

集團正式員工超５﹒５萬人，其中科技類人才超過４萬人，佔比高達７３％。



消息提振下，騰訊股價上揚，全日收升２﹒２％，報４５８元。



＊谷消費，同業美股受捧，茶飲港股同賀＊



美國發起「對等關稅」戰，圍堵中國，出口貿易勢受衝擊，中國當局已部署更為有力的刺激

內需政策，助「出口轉內銷」。商務部部長王文濤在最新一期《求是》雜誌刊文《多措並舉擴大

服務消費》，指出加快政策推出，出台支持家政服務消費、發展數字消費等政策文件，會同相關

部門制定促進旅遊業、體育賽事經濟等支持政策。進一步研究制定財政、稅收、金融等支持政策

，提出針對性強、務實管用的措施。商務部等九部門聯合印發《服務消費提質惠民行動２０２５

年工作方案》。旨在推動擴大服務供給、創新多元化消費場景、提升服務品質、改善消費體驗，

釋放服務消費發展潛力。



催谷消費必成主旋律，一眾消費股已見受捧，今日茶飲股更加力跑出，原因是同業霸王茶姬

母企茶姬控股（Ｃｈａｇｅｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）美國上市，有傳將以每股２８美元上限定價

，集資最多４﹒１１億美元，預期上市估值最多可達５１億美元（３９８億港元）。茶百道

（０２５５５）大漲１０％，蜜雪集團（０２０９７）升６％，古茗（０１３６４）升４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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