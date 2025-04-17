《神州債市》財政部下周四發１６５０億中央金融機構注資特別國債

《經濟通通訊社１７日專訊》財政部公布，擬於２０２５年４月２４日（下周四）發行

２０２５年中央金融機構注資特別國債（一期）（５年期），本次發行國債競爭性招標面值總額

１６５０億元，不進行甲類成員追加投標，票面利率通過競爭性招標確定。本期國債自２０２５

年４月２５日開始計息，每年支付利息，付息日為每年４月２５日（節假日順延），２０３０年

４月２５日償還本金並支付最後一次利息。（ｓｌ）

