《神州債市》財政部下周四發１６５０億中央金融機構注資特別國債

《經濟通通訊社１７日專訊》財政部公布，擬於２０２５年４月２４日（下周四）發行
２０２５年中央金融機構注資特別國債（一期）（５年期），本次發行國債競爭性招標面值總額
１６５０億元，不進行甲類成員追加投標，票面利率通過競爭性招標確定。本期國債自２０２５
年４月２５日開始計息，每年支付利息，付息日為每年４月２５日（節假日順延），２０３０年
４月２５日償還本金並支付最後一次利息。（ｓｌ）
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
17/04/2025 18:00
《經濟通通訊社１７日專訊》財政部公布，擬於２０２５年４月２４日（下周四）發行
２０２５年中央金融機構注資特別國債（一期）（５年期），本次發行國債競爭性招標面值總額
１６５０億元，不進行甲類成員追加投標，票面利率通過競爭性招標確定。本期國債自２０２５
年４月２５日開始計息，每年支付利息，付息日為每年４月２５日（節假日順延），２０３０年
４月２５日償還本金並支付最後一次利息。（ｓｌ）
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