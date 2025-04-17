《大灣區》一季度大灣區內地９市進出口逾２萬億元，增長４﹒７％

《經濟通通訊社１７日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年一季度，粵港澳大灣區內地９

市外貿進出口實現開門紅，出口自主品牌競爭力提升，進口逐步向高端邁進。



一季度，大灣區內地９市進出口２﹒０６萬億元（人民幣．下同），增長４﹒７％。佔廣東

整體進出口總值提升至９６﹒２％。



出口方面，自主品牌產品出口２８７６﹒３億元，增長１２％，佔比提升２﹒１個百分點至

２２﹒２％。機電產品出口表現好，如電腦及其零部件、電工器材、家用電器等主要出口商品分

別增長１９﹒５％、１２﹒９％、６﹒８％；電動汽車、摩托車、船舶等出口較快增長，分別增

長１０７﹒８％、４６﹒４％、３２﹒２％。



進口方面，高端製造與民生消費品並重。集成電路、半導體製造設備、電腦及其零部件等高

端生產設備及零部件進口較快增長，分別增長１１﹒６％、９２﹒４％、１６７﹒４％。同期，

美容化妝品及洗護用品、乳品、水產品等部分民生消費品進口需求回暖，分別增長２８﹒３％、

２４﹒４％、１６﹒３％。



粵港澳大灣區民營企業活力不斷增強，一季度民營企業進出口１﹒３１萬億元，增長

５﹒３％，佔大灣區９市進出口總值的６３﹒７％。外商投資企業進出口６５０６﹒２億元，增

長４﹒９％。（ｊｑ）

