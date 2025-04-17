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AH股新聞

17/04/2025 11:14

《大灣區》一季度大灣區內地９市進出口逾２萬億元，增長４﹒７％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年一季度，粵港澳大灣區內地９
市外貿進出口實現開門紅，出口自主品牌競爭力提升，進口逐步向高端邁進。
　
　　一季度，大灣區內地９市進出口２﹒０６萬億元（人民幣．下同），增長４﹒７％。佔廣東
整體進出口總值提升至９６﹒２％。
　
　　出口方面，自主品牌產品出口２８７６﹒３億元，增長１２％，佔比提升２﹒１個百分點至
２２﹒２％。機電產品出口表現好，如電腦及其零部件、電工器材、家用電器等主要出口商品分
別增長１９﹒５％、１２﹒９％、６﹒８％；電動汽車、摩托車、船舶等出口較快增長，分別增
長１０７﹒８％、４６﹒４％、３２﹒２％。
　
　　進口方面，高端製造與民生消費品並重。集成電路、半導體製造設備、電腦及其零部件等高
端生產設備及零部件進口較快增長，分別增長１１﹒６％、９２﹒４％、１６７﹒４％。同期，
美容化妝品及洗護用品、乳品、水產品等部分民生消費品進口需求回暖，分別增長２８﹒３％、
２４﹒４％、１６﹒３％。
　
　　粵港澳大灣區民營企業活力不斷增強，一季度民營企業進出口１﹒３１萬億元，增長
５﹒３％，佔大灣區９市進出口總值的６３﹒７％。外商投資企業進出口６５０６﹒２億元，增
長４﹒９％。（ｊｑ）

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