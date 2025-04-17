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AH股新聞

17/04/2025 15:21

【關稅戰】ＡＤＭ回應關閉中國貿易業務傳聞：仍服務重點業務領域

　　《經濟通通訊社１７日專訊》近日有消息稱，全球「四大糧商」之一的ＡＤＭ公司已開始關
閉在中國大陸的貿易業務，並在當地最大業務部門進行裁員。該消息稱，ＡＤＭ在一份聲明中表
示，該公司上述措施目的在幫助公司在充滿挑戰的環境中保持靈活。
　
　　消息人士還透露，ＡＤＭ此次裁員將影響４０至５０名員工，在上海ＡＤＭ將僅留下約１０
名員工，其農業服務和油籽業務在中國的整個團隊基本上都被解散。而農業服務和油籽業務團隊
是ＡＤＭ最大的一個業務部門。
　
　　據《界面新聞》引述ＡＤＭ公司回應表示，本次調整僅涉及托福國際貿易（上海）有限公司
（Ｔｏｅｐｆｅｒ　Ｓｈａｎｇｈａｉ）在中國的內貿業務及相關員工，涉及人數在整體上海辦
公室中佔比較小。上海辦公室的其他各項業務照常運行，未受到影響。
　
　　托福國際貿易（上海）有限公司成於２００２年０１月１５日，是美國ＡＤＭ中國境內全資
子公司，以批發和零售業務為主，不涉及核心業務。ＡＤＭ稱，將繼續服務於包括外貿業務、營
養事業部、澱粉及澱粉衍生物事業部等在內的重點業務領域，並與價值鏈各環節的合作夥伴緊密
協作。（ｊｑ）

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