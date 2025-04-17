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AH股新聞

17/04/2025 08:40

【ＡＩ】阻止ＤｅｅｐＳｅｅｋ獲得技術，美國考慮採取懲罰措施

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國政府正採取措施打擊中國ＡＩ新創公司「深度求索」
（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）。為ＤｅｅｐＳｅｅｋ提供芯片的英偉達，其銷往中國的Ｈ２０芯片已被
美國實施出口管制，《紐約時報》最新報道指，美國政府正考慮採取懲罰措施，阻止
ＤｅｅｐＳｅｅｋ購買美國技術，並討論是否要禁止美國人使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ服務。
　
　　美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（Ｈｏｕｓｅ　Ｓｅｌｅｃｔ　
Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｓｔ　Ｐａｒｔｙ）
１６日已針對英偉達芯片在亞洲的銷售展開調查，該委員會正試圖釐清英偉達是否在知情的狀況
下向ＤｅｅｐＳｅｅｋ提供開發ＡＩ的關鍵技術，此舉可能違反美國的規定。
　
　　《紐約時報》報道指，美國政府之所以針對ＤｅｅｐＳｅｅｋ與英偉達，主要是擔心中國可
能在ＡＩ領域上超過美國，這將對國家安全及地緣政治產生影響。若中國取得先機，就能更快利
用ＡＩ來設計新銳武器。此外，中國也可能說服其他國家採用中國ＡＩ技術，建立相關系統與基
礎設施，進而削弱美國在全球的影響力。（ｃｔ）

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