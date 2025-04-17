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AH股新聞

17/04/2025 09:26

《Ａ股行情》滬指低開０﹒４％，中國據報對美關稅談判持開放態度

　　《經濟通通訊社１７日專訊》滬綜指連升七日後，今早低開０﹒４４％，報３２６１﹒７２
點，深成指亦低開０﹒６１％，創業板指低開０﹒７４％。美國白宮網站公布對中國商品關稅最
高可達２４５％後，中方多部門回應稱，美方繼續玩弄關稅數字遊戲，中方不予理會。
　
　　不過，有知情人士透露，中國政府對與美國會談持開放態度。北京希望在同意進行貿易談判
前先看到特朗普政府顯示出更多尊重。中方的其它前提條件還包括，美國增強己方立場的一致性
，並展現出回應北京在對華制裁和台灣問題上關切的意願；此外，北京方面還希望美國任命一位
有特朗普背書的對接人，由其負責與中方談判並安排兩國元首舉行峰會時可以簽署的協議。
　
　　中美面臨全面脫勾，《中國證券報》援引東方金誠首席宏觀分析師王青預計，接下來擴內需
政策會顯著加力，新一批增量舉措有望出台，核心是大力提振國內消費，通過降息降準加大金融
對實體經濟的支持力度，以及進一步推動房地產市場止跌回穩。
　
　　另外，人行今日進行２４５５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有６５９億元
逆回購到期，即今日淨投放１７９６億元，結束連續三日淨回籠。（ｒｙ）

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