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AH股新聞

17/04/2025 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２１％，消費、地產股領升

　　《經濟通通訊社１７日專訊》滬深股市今早集體低開，三大指數盤中翻紅，滬綜指上午收升
０﹒２１％，報３２８２﹒８２點，深成指升０﹒４２％，創業板指揚０﹒６１％。兩市半日成
交６１７３億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段減６０４億元或約９％。
　
　　房地產板塊走強，城投控股（滬：６００６４９）、新城控股（滬：６０１１５５）、渝開
發（深：０００５１４）升停封板。３月內地７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅收
窄，環比降轉平。分析指最新房地產數據顯示市場現企穩跡象，表明放寬限購以及政府收儲等一
系列舉措的效用正在顯現。由於中美貿易戰對出口造成壓力，政府在刺激內需方面面臨更大壓力
，包括樓市支持在內的更多刺激措施可能有助於穩定市場。
　
　　國新辦將於下周一（２１日）下午３時舉行新聞發布會，商務部副部長兼國際貿易談判副代
表凌激和工信部、國家衛健委、人行有關負責人將介紹《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作
方案》有關情況。
　
　　大消費板塊上午拉升，酒店、家居用品等領漲，華天酒店（深：０００４２８）、金陵飯店
（滬：６０１００７）、德爾未來（深：００２６３１）、志邦家居（滬：６０３８０１）等漲
停。（ｒｙ）

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