《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒１３％八連彈，成交不足萬億

《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股連升八個交易日，惟貿易戰背景下，市場略顯觀望，滬指

升幅逐漸收窄、兩市成交量亦進一步下降。今日滬綜指收升０﹒１３％，收報３２８０﹒３４點

，深成指則跌０﹒１６％，創業板揚０﹒０９％。滬深全天成交９９９５億元（人民幣．下同）

，較上個交易日縮量１１２４億元或一成，個股漲多跌少，兩市超２９００隻個股上漲。有券商

分析，指數在上周大幅下跌後已經連漲多日，當前繼續向上收復缺口失地，但從上漲斜率來看已

經出現持續走緩的跡象，攀升到３３００點位置或存較大壓力。



中美關稅戰僵持不下，美國白宮再度放話，稱「球在中國手上」，促中方主動聯繫談判，惟

中國官方表態不服軟，外交部發言人表示，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該放棄

極限施壓那一套。半導體板塊無懼美政府對多個芯片商施加的出口限制，今日續收漲，思瑞浦

（滬：６８８５３６）升近１２％，瑞芯微（滬：６０３８９３）彈６﹒５％。



房地產板塊指數收漲２﹒４％，渝開發（深：０００５１４）升停，新城控股

（滬：６０１１５５）升８﹒４％。分析指，一季度地產數據仍未止跌，疊加關稅衝突之下，地

產行業支持性政策呼之欲出。



國務院總理李強早前表示，當前和今後一個時期，房地產市場仍有很大的發展空間，要進一

步釋放市場潛力，加快構建房地產發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展；並強調落實收購

存量商品房用作保障性住房，城市政府及時研究推出新的支持措施等。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ３７７２﹒２２ －０﹒０２

上證指數 ３２８０﹒３４ ＋０﹒１３ ４４２５﹒９７

深證成指 ９７５９﹒０５ －０﹒１６ ５５６８﹒５８

創業板指 １９０８﹒７８ ＋０﹒０９

科創５０ １０１６﹒８１ ＋０﹒２３

Ｂ股指數 ２５８﹒９５ ＋０﹒１２ ０﹒８０

深證Ｂ指 １１７５﹒４３ ＋０﹒０６ ０﹒３９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

