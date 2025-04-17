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AH股新聞

17/04/2025 15:14

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒１３％八連彈，成交不足萬億

　　《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股連升八個交易日，惟貿易戰背景下，市場略顯觀望，滬指
升幅逐漸收窄、兩市成交量亦進一步下降。今日滬綜指收升０﹒１３％，收報３２８０﹒３４點
，深成指則跌０﹒１６％，創業板揚０﹒０９％。滬深全天成交９９９５億元（人民幣．下同）
，較上個交易日縮量１１２４億元或一成，個股漲多跌少，兩市超２９００隻個股上漲。有券商
分析，指數在上周大幅下跌後已經連漲多日，當前繼續向上收復缺口失地，但從上漲斜率來看已
經出現持續走緩的跡象，攀升到３３００點位置或存較大壓力。
　
　　中美關稅戰僵持不下，美國白宮再度放話，稱「球在中國手上」，促中方主動聯繫談判，惟
中國官方表態不服軟，外交部發言人表示，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該放棄
極限施壓那一套。半導體板塊無懼美政府對多個芯片商施加的出口限制，今日續收漲，思瑞浦
（滬：６８８５３６）升近１２％，瑞芯微（滬：６０３８９３）彈６﹒５％。
　
　　房地產板塊指數收漲２﹒４％，渝開發（深：０００５１４）升停，新城控股
（滬：６０１１５５）升８﹒４％。分析指，一季度地產數據仍未止跌，疊加關稅衝突之下，地
產行業支持性政策呼之欲出。
　
　　國務院總理李強早前表示，當前和今後一個時期，房地產市場仍有很大的發展空間，要進一
步釋放市場潛力，加快構建房地產發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展；並強調落實收購
存量商品房用作保障性住房，城市政府及時研究推出新的支持措施等。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３７７２﹒２２　－０﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３２８０﹒３４　＋０﹒１３　　　　４４２５﹒９７　　
　　深證成指　　９７５９﹒０５　－０﹒１６　　　　５５６８﹒５８　　
　　創業板指　　１９０８﹒７８　＋０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０１６﹒８１　＋０﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　２５８﹒９５　　＋０﹒１２　　　　　０﹒８０　　　　
　　深證Ｂ指　　１１７５﹒４３　＋０﹒０６　　　　　０﹒３９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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