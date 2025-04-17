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AH股新聞

17/04/2025 10:57

《中國要聞》市監總局：今年嚴查神醫神藥、保本無風險理財等廣告

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《新華社》引述市場監管總局報道，市監總局今年將嚴查「
神醫」、「神藥」廣告、食品廣告療效化宣傳、保本無風險的金融理財廣告、職業技能培訓類違
法廣告、互聯網違法廣告等，切實守護消費者合法權益。
　
　　市監總局近日印發《關於維護廣告市場秩序　營造良好消費環境的通知》，在全國開展廣告
市場秩序整治。聚焦重點民生領域和互聯網新興媒介，從「醫療、藥品、保健食品、特殊醫學用
途配方食品、醫療器械廣告」、「普通食品廣告」、「金融廣告」、「教育培訓廣告」、「互聯
網廣告」５個方面明確了２０２５年廣告監管有關重點任務。
　
＊從嚴查處宣稱治愈絕症、近視等違法廣告＊
　
　　其中，在醫療、藥品、保健食品、特殊醫學用途配方食品、醫療器械廣告監管方面，《通知
》強調要從嚴查處宣稱保證治愈癌症、絕症或者治愈近視等誤導群眾健康觀念、危害群眾生命健
康安全的違法廣告。
　
　　在普通食品廣告監管方面，《通知》規定要依法查處普通食品廣告宣傳具備保健功效或者疾
病預防治療功能，以及無事實依據、違反相關標準規定宣稱「零糖」、「零卡」、「無添加」、
「不含防腐劑」等違法違規行為。
　
　　在金融廣告監管方面，《通知》要求重點關注面向低收入人群、在校學生、老年人等社會群
體發布的貸款廣告，依法查處含有「免審核」、「無擔保」、「零利率」等明示或者暗示保本、
無風險或者保收益等內容的金融違法廣告。
　
＊關注宣稱「包工作」、「快速致富」等廣告＊
　
　　在教育培訓廣告監管方面，《通知》強調要關注面向高校畢業生、求職者發布的職業技能培
訓類廣告，對於虛構、冒用國家機關名義發布廣告、廣告中虛構所謂「職業資格證書」以及宣稱
能「包工作」、「快速致富」等嚴重擾亂就業秩序的，依法會同有關部門予以整治。
　
　　在規範互聯網廣告活動方面，《通知》要求加大對「軟文」廣告的規範力度，依法查處借助
人工智能冒充專家、學者、明星、網紅等公眾人物發布廣告等違法違規行為；進一步推動互聯網
平台企業加強廣告合規建設、落實互聯網平台責任。（ｓｌ）

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