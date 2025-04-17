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AH股新聞

17/04/2025 13:48

【ＡＩ】內地多家銀行被要求不得過度宣傳單一大模型使用情況

　　《經濟通通訊社１７日專訊》銀行年報季即將結束，據《財聯社》報道，大部分國有行、股
份行這次都沒有在業績發布會就單一大模型的應用和效果「大做文章」。雖然很多高管都談及金
融科技、大模型對於銀行效率的提升，但很少有明確點名單一大模型的應用情況。
　
＊冀銀行在金融大模型方面更注重自研自主＊
　
　　報道引述至少３家全國性商業銀行的內部人士透露，有關部門考慮到數據安全等方面的原因
，要求大型商業銀行不得過度宣傳單一大模型的使用情況；有關部門更希望大型商業銀行在金融
大模型方面更注重自研、自主，部分原因是銀行手中掌握大量敏感的金融數據，在信息安全方面
必須更加重視。
　
　　報道亦引述某江浙滬上市銀行內部人士稱，相關部門對於銀行大量宣傳使用單一大模型的情
況較為重視和關注，「我在近期也接到了董事長、行長級人士的親自通知，要求必須慎重，相關
信息不能隨意對外發布」。
　
＊去年六大行金融科技投入超過１２５０億＊
　
　　報道提到，各家商業銀行在金融科技的投入依然在加大。根據年報信息，２０２４年國有六
大行在金融科技方面的投入已經超過１２５０億元（人民幣．下同），其中工商銀行金融科技投
入２８５﹒１８億元排第一；交通銀行金融科技投入１１４﹒３３億元，佔營業收入的
５﹒４１％。
　
　　某國有大行研究員則表示，其實全國性商業銀行基本上都在金融大模型方面有長足投入，很
多銀行的自研模型已經比較成熟，「引入單一大模型後也不過多了一種選擇」。（ｓｌ）　

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