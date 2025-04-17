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AH股新聞

17/04/2025 17:47

《Ａ股評論》高盛：予ＡＨ股「跑贏大市」評級，看好Ａ股消費板塊

　　《經濟通通訊社１７日專訊》高盛在最新的報告中表示，給予ＡＨ股「跑贏大市」評級，考
慮到Ａ股氣氛更受惠於政策刺激，策略配置上較Ｈ股看高一線。
　
　　高盛中國首席股票策略分析師劉勁津指出，現在海外投資者擔心美國進入衰退的風險，加上
多年來在美股持重倉，有分散風險的需求，受中資股估值吸引，加上憧憬內地大手筆刺激經濟的
政策，此消彼長下，欲將資金重投中國。
　
　　高盛預計，未來１２個月內，ＭＳＣＩ中國指數有１２％的上漲空間，滬深３００指數有
１５％的上漲空間。
　
　　高盛指出，隨著全球基金進一步提高其在中國市場的配置，Ｈ股可能會繼續受到青睞，但Ａ
股也會因國內散戶投資者的積極參與而獲得支撐。該行看好消費板塊的表現，認為消費和地產領
域的進一步改善將推動市場上漲。高盛還指出，小盤股可能表現更佳，特別是科創５０、創業板
指和中證１０００等指數。
　
　　至於港股，高盛認為港股當前市盈率約為１０倍，估值遠低於美股，這帶來了一定的吸引力
。香港有內地缺少的大科技公司，吸引內地投資者南下投資，為港股帶來支持，但要考慮到經濟
政策對股市的刺激作用，Ａ股將更受惠，Ｈ股則較受外圍因素影響；而Ａ股年初至今表現亦不及
Ｈ股，是高盛看好Ａ股短期走勢的另一個原因。（ｊｑ）

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