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AH股新聞

17/04/2025 17:55

《中國要聞》機構：五一假國內線機票預訂增３６％，票價漲逾４％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國民航信息網絡（００６９６）旗下航旅縱橫最新大數據顯
示，截至４月１７日，五一假期國內航線機票預訂量超３３３萬張，同比去年增長約３６％，出
入境航線機票預訂量超８９萬張，同比去年增長約２５％。航班管家數據顯示，五一假期國內機
票（經濟艙含稅）均價約８８５﹒７元人民幣，同比２０１９年提升８﹒６％，同比２０２４年
增長４﹒４％。（ｊｑ）

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