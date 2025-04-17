《中國要聞》機構：五一假國內線機票預訂增３６％，票價漲逾４％

《經濟通通訊社１７日專訊》中國民航信息網絡（００６９６）旗下航旅縱橫最新大數據顯
示，截至４月１７日，五一假期國內航線機票預訂量超３３３萬張，同比去年增長約３６％，出
入境航線機票預訂量超８９萬張，同比去年增長約２５％。航班管家數據顯示，五一假期國內機
票（經濟艙含稅）均價約８８５﹒７元人民幣，同比２０１９年提升８﹒６％，同比２０２４年
增長４﹒４％。（ｊｑ）
警方計劃今年新增逾1,300組閉路電視，未來或有機會「行幾步就一部」閉路電視，你認為是否侵犯私隱、監控過度？► 立即投票
17/04/2025 17:55
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示，截至４月１７日，五一假期國內航線機票預訂量超３３３萬張，同比去年增長約３６％，出
入境航線機票預訂量超８９萬張，同比去年增長約２５％。航班管家數據顯示，五一假期國內機
票（經濟艙含稅）均價約８８５﹒７元人民幣，同比２０１９年提升８﹒６％，同比２０２４年
增長４﹒４％。（ｊｑ）
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