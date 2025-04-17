《中國要聞》京東雲計算公司增資至８億人幣，增幅６０％

《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查顯示，近日，京東雲計算有限公司發生工商變更，註冊

資本由５億人民幣增至８億人民幣，增幅６０％。該公司成立於２０１８年２月，法定代表人為

王國君，經營範圍含信息科技領域內技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，電腦動畫設計

，數據處理，基礎軟件服務，應用軟件服務等，由厘鉑信息科技有限公司全資持股。（ｊｑ）

