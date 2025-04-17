《中國要聞》京東雲計算公司增資至８億人幣，增幅６０％

《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查顯示，近日，京東雲計算有限公司發生工商變更，註冊
資本由５億人民幣增至８億人民幣，增幅６０％。該公司成立於２０１８年２月，法定代表人為
王國君，經營範圍含信息科技領域內技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，電腦動畫設計
，數據處理，基礎軟件服務，應用軟件服務等，由厘鉑信息科技有限公司全資持股。（ｊｑ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
17/04/2025 17:56
《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查顯示，近日，京東雲計算有限公司發生工商變更，註冊
資本由５億人民幣增至８億人民幣，增幅６０％。該公司成立於２０１８年２月，法定代表人為
王國君，經營範圍含信息科技領域內技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，電腦動畫設計
，數據處理，基礎軟件服務，應用軟件服務等，由厘鉑信息科技有限公司全資持股。（ｊｑ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰17/04/2025 18:00 《神州債市》財政部下周四發１６５０億中央金融機構注資特別國債
17/04/2025 19:05 兗礦能源（０１１７１）首季商品煤產量增６％，銷量則跌６％
17/04/2025 19:01 中煤能源首季商品煤銷量微升０﹒４％，產量則升１﹒９％
17/04/2025 18:06 《神州債市》今年首兩期超長期特別國債下周四發行，涉１２１０億
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N