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17/04/2025 17:56

《中國要聞》京東雲計算公司增資至８億人幣，增幅６０％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查顯示，近日，京東雲計算有限公司發生工商變更，註冊
資本由５億人民幣增至８億人民幣，增幅６０％。該公司成立於２０１８年２月，法定代表人為
王國君，經營範圍含信息科技領域內技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，電腦動畫設計
，數據處理，基礎軟件服務，應用軟件服務等，由厘鉑信息科技有限公司全資持股。（ｊｑ）

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