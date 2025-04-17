黃仁勳據報獲國務院副總理何立峰接見，並與ＤＳ創辦人梁文鋒會面

《經濟通通訊社１７日專訊》英偉達ＣＥＯ黃仁勳應中國貿促會邀請，時隔３個月後今日到

訪北京，並與貿促會會長任鴻斌會談。據英國《金融時報》引述知情人士指，黃仁勳今日還分別

獲國務院副總理何立峰接見及與ＤｅｅｐＳｅｅｋ創辦人梁文鋒會面；黃仁勳與梁文鋒討論了為

中國客戶開發新晶片。



報道指，英偉達對此拒絕置評。



英偉達本周二表示，收到美國政府通知，未來向中國出口Ｈ２０晶片將需申請許可證，預計

將令公司於本財季面臨約５５億美元的相關損失。英偉達Ｈ２０晶片是在美國出口管制下該公司

能夠合法供應給中國的最先進人工智能處理器。除英偉達外，超微（ＡＭＤ）的同類晶片

ＭＩ３０８亦受管制，該公司預計將承擔高達８億美元的費用。



此外，３月底曾有英媒引述消息指，國家發改委暗中勸阻阿里巴巴、字節跳動和騰訊等中國

科技巨頭購買Ｈ２０晶片，還建議中國企業在新建資料中心或擴建現有設施時，須使用嚴格符合

節能標準的晶片，而Ｈ２０並不符合這項要求，因此英偉達正尋求在未來幾個月由高階主管與發

改委主任鄭柵潔會面，以尋求解決方案。（ｓｌ）

