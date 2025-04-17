黃仁勳：堅定不移服務中國市場，繼續優化符合監管要求的產品體系

《經濟通通訊社１７日專訊》英偉達ＣＥＯ黃仁勳應中國貿促會邀請，時隔３個月後今日到

訪北京，並與貿促會會長任鴻斌會談。



＊美國限制Ｈ２０晶片對華出口，對英偉達業務產生重大影響＊



據《央視財經》報道，針對美國政府決定對英偉達對華出口的Ｈ２０晶片施加管制，需申請

許可方能出口，黃仁勳表示，此事已對英偉達業務產生重大影響。作為深耕中國市場三十載的企

業，英偉達與中國市場共同成長、相互成就，中國不僅是全球最具規模的消費市場之一，其蓬勃

發展的產業生態與領先的軟件實力，更成為英偉達持續創新的重要動力。英偉達將繼續不遺餘力

優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場。



報道指，黃仁勳還表示，人工智能正在深刻改變眾多行業的發展格局，但這僅僅是個開端，

無論是醫療健康、金融服務、氣候科技還是製造業，每個行業都將迎來人工智能引發的顛覆性變

革。



英偉達本周二表示，收到美國政府通知，未來向中國出口Ｈ２０晶片將需申請許可證，預計

將令公司於本財季面臨約５５億美元的相關損失。英偉達Ｈ２０晶片是在美國出口管制下該公司

能夠合法供應給中國的最先進人工智能處理器。除英偉達外，超微（ＡＭＤ）的同類晶片

ＭＩ３０８亦受管制，該公司預計將承擔高達８億美元的費用。



此外，３月底曾有英媒引述消息指，國家發改委暗中勸阻阿里巴巴、字節跳動和騰訊等中國

科技巨頭購買Ｈ２０晶片，還建議中國企業在新建資料中心或擴建現有設施時，須使用嚴格符合

節能標準的晶片，而Ｈ２０並不符合這項要求。報道指，該項建議若嚴格執行，將威脅英偉達每

年在中國１７０億美元的業務，因此英偉達正尋求在未來幾個月由高階主管與發改委主任鄭柵潔

會面，以尋求解決方案。（ｓｌ）

