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AH股新聞

17/04/2025 17:31

黃仁勳：堅定不移服務中國市場，繼續優化符合監管要求的產品體系

　　《經濟通通訊社１７日專訊》英偉達ＣＥＯ黃仁勳應中國貿促會邀請，時隔３個月後今日到
訪北京，並與貿促會會長任鴻斌會談。
　
＊美國限制Ｈ２０晶片對華出口，對英偉達業務產生重大影響＊
　
　　據《央視財經》報道，針對美國政府決定對英偉達對華出口的Ｈ２０晶片施加管制，需申請
許可方能出口，黃仁勳表示，此事已對英偉達業務產生重大影響。作為深耕中國市場三十載的企
業，英偉達與中國市場共同成長、相互成就，中國不僅是全球最具規模的消費市場之一，其蓬勃
發展的產業生態與領先的軟件實力，更成為英偉達持續創新的重要動力。英偉達將繼續不遺餘力
優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場。
　
　　報道指，黃仁勳還表示，人工智能正在深刻改變眾多行業的發展格局，但這僅僅是個開端，
無論是醫療健康、金融服務、氣候科技還是製造業，每個行業都將迎來人工智能引發的顛覆性變
革。
　
　　英偉達本周二表示，收到美國政府通知，未來向中國出口Ｈ２０晶片將需申請許可證，預計
將令公司於本財季面臨約５５億美元的相關損失。英偉達Ｈ２０晶片是在美國出口管制下該公司
能夠合法供應給中國的最先進人工智能處理器。除英偉達外，超微（ＡＭＤ）的同類晶片
ＭＩ３０８亦受管制，該公司預計將承擔高達８億美元的費用。
　
　　此外，３月底曾有英媒引述消息指，國家發改委暗中勸阻阿里巴巴、字節跳動和騰訊等中國
科技巨頭購買Ｈ２０晶片，還建議中國企業在新建資料中心或擴建現有設施時，須使用嚴格符合
節能標準的晶片，而Ｈ２０並不符合這項要求。報道指，該項建議若嚴格執行，將威脅英偉達每
年在中國１７０億美元的業務，因此英偉達正尋求在未來幾個月由高階主管與發改委主任鄭柵潔
會面，以尋求解決方案。（ｓｌ）

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