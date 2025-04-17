  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

17/04/2025 16:31

英偉達ＣＥＯ黃仁勳與中國貿促會會長任鴻斌會談：冀續與中國合作

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《央視新聞》報道，中國貿促會會長任鴻斌今日在北京與英
偉達公司首席執行官黃仁勳舉行會談。這是黃仁勳時隔３個月再次到訪北京。黃仁勳在會談中表
示，中國是英偉達非常重要的市場，希望將繼續與中國合作。　
　
　　黃仁勳曾在１月低調訪華，先後到訪深圳、台北、北京、上海。訪華期間，黃仁勳表示英偉
達有很多合作夥伴在中國，「我們在這工作了約２５年，有幾千名員工，所以我們還是將繼續這
樣（合作）」。
　
　　本周二，英偉達表示，收到美國政府通知，未來向中國出口Ｈ２０晶片將需申請許可證，預
計將令公司於本財季面臨約５５億美元的相關損失。英偉達Ｈ２０晶片是在美國出口管制下該公
司能夠合法供應給中國的最先進人工智能處理器。而除英偉達外，超微（ＡＭＤ）的ＭＩ３０８
亦受管制，該公司預計將承擔高達８億美元的費用。
　
　　３月底曾有英媒引述消息指，國家發改委近期都在暗中勸阻阿里巴巴、字節跳動和騰訊等中
國科技巨頭購買Ｈ２０晶片，還建議中國企業在新建資料中心或擴建現有設施時，須使用嚴格符
合節能標準的晶片，而Ｈ２０並不符合這項要求。報道指，該項建議若嚴格執行，將威脅英偉達
每年在中國１７０億美元的業務，因此英偉達正尋求在未來幾個月由高階主管與發改委主任鄭柵
潔會面，以尋求解決方案。（ｓｌ）

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

鮑威爾決定，解鈴留給繫鈴人

17/04/2025 18:00

關稅戰

悄然而起的日本聯合作戰指揮體系

17/04/2025 08:50

大國博弈

高息定存 | 滙豐特選客戶3個月3.45厘，華僑一年期3.1...

15/04/2025 16:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處