英偉達ＣＥＯ黃仁勳與中國貿促會會長任鴻斌會談：冀續與中國合作

《經濟通通訊社１７日專訊》據《央視新聞》報道，中國貿促會會長任鴻斌今日在北京與英

偉達公司首席執行官黃仁勳舉行會談。這是黃仁勳時隔３個月再次到訪北京。黃仁勳在會談中表

示，中國是英偉達非常重要的市場，希望將繼續與中國合作。



黃仁勳曾在１月低調訪華，先後到訪深圳、台北、北京、上海。訪華期間，黃仁勳表示英偉

達有很多合作夥伴在中國，「我們在這工作了約２５年，有幾千名員工，所以我們還是將繼續這

樣（合作）」。



本周二，英偉達表示，收到美國政府通知，未來向中國出口Ｈ２０晶片將需申請許可證，預

計將令公司於本財季面臨約５５億美元的相關損失。英偉達Ｈ２０晶片是在美國出口管制下該公

司能夠合法供應給中國的最先進人工智能處理器。而除英偉達外，超微（ＡＭＤ）的ＭＩ３０８

亦受管制，該公司預計將承擔高達８億美元的費用。



３月底曾有英媒引述消息指，國家發改委近期都在暗中勸阻阿里巴巴、字節跳動和騰訊等中

國科技巨頭購買Ｈ２０晶片，還建議中國企業在新建資料中心或擴建現有設施時，須使用嚴格符

合節能標準的晶片，而Ｈ２０並不符合這項要求。報道指，該項建議若嚴格執行，將威脅英偉達

每年在中國１７０億美元的業務，因此英偉達正尋求在未來幾個月由高階主管與發改委主任鄭柵

潔會面，以尋求解決方案。（ｓｌ）

