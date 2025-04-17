黃仁勳應中國貿促會邀請，時隔三個月再訪北京

《經濟通通訊社１７日專訊》據央視旗下「玉淵譚天」發帖文稱，應中國貿促會邀請，英偉

達公司首席執行官黃仁勳４月１７日抵達北京，並指「三個月前，黃仁勳曾在華表態稱，要繼續

與中國合作」。



在美國總統特朗普１月２０日就職前數天，黃仁勳低調訪華，先到深圳參加英偉達分公司年

會活動，之後轉往台北參加公司年會，再飛往北京出席英偉達迎新年會，最後一站去到上海。訪

華期間，黃仁勳表示英偉達有很多合作夥伴在中國，「我們在這工作了約２５年，有幾千名員工

，所以我們還是將繼續這樣（合作）」。當時有知情人士透露，黃仁勳訪問東亞地區是其於春節

前後的慣常做法，其此前從未參加過美國總統的就職典禮。



＊英偉達Ｈ２０晶片出口中國需向美國政府申請許可＊



至本周二，英偉達表示，美國政府計劃限制其Ｈ２０晶片出口中國出口，公司已收到美國政

府通知，未來向中國出口Ｈ２０晶片將需申請許可證。英偉達預計，這將令公司於本財季面臨約

５５億美元的相關損失。



英偉達Ｈ２０晶片是在美國出口管制下該公司能夠合法供應給中國的最先進人工智能處理器

。



此外，３月底曾有英媒引述消息指，國家發改委最近數月都在暗中勸阻阿里巴巴、字節跳動

和騰訊等中國科技巨頭購買Ｈ２０晶片，還建議中國企業在新建資料中心或擴建現有設施時，須

使用嚴格符合節能標準的晶片，而Ｈ２０並不符合這項要求。報道指，該項建議若嚴格執行，將

威脅英偉達每年在中國１７０億美元的業務，因此英偉達正尋求在未來幾個月由高階主管與發改

委主任鄭柵潔會面，以尋求解決方案。（ｓｌ）

