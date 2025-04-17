中國電力（２３８０）啟重組，向遠達環保注入兩公司取得其控股權

《經濟通通訊社１７日專訊》中國電力（０２３８０）公布系內重組計劃，擬以合共

１８６﹒０８億元（人民幣．下同）的代價，向同系遠達環保（滬：６００２９２）出售五凌電

力６３％股權及長洲水電６４﹒９３％股權，遠達環保將支付２７﹒９億元現金，剩餘代價以發

行新股支付。中國電力和遠達環保目前均由國家電投持股，在交易完成後，中國電力將取得遠達

環保約５５﹒１３％股權，實現控股。



＊遠達交易後擬籌不超過５０億人幣＊



另外，該集團指，遠達環保擬在資產重組後發行新Ａ股，籌集配套資金不超過５０億元，新

Ａ股數目不超過資產重組後股本的３０％。



該集團指，建議資產重組推動成為國家電投綜合性清潔能源旗艦上市平台，通過控股遠達環

保，拓寬多元化融資渠道，以及資產重組建議後，遠達環保將新增水力發電及流域水電站新能源

一體化綜合開發運營業務，國家電投將推動遠達環保逐步建設為境內水電資產整合平台，長洲水

電主要在廣西壯族自治區從事水電、風電及光伏發電的開發、投資和生產，而五凌電力主要在湖

南、貴州及四川從事水電、風電及其他清潔能源發電的投資和生產。（ｗｈ）

