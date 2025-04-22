《駐京專電》中央實施自貿區提升戰略，增強對外貿易綜合競爭力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中共中央、國務院印發《關於實施自貿區

提升戰略的意見》，對自貿區建設工作作出系統部署。《意見》提出，要增強對外貿易綜合競爭

力，推動貨物貿易優化升級。《意見》還提出，支持有條件的自貿區深化智能網聯汽車道路測試

、示範應用，開展民用無人駕駛航空試驗基地（試驗區）建設。



＊增強對外貿易綜合競爭力＊



《意見》提出，要增強對外貿易綜合競爭力，推動貨物貿易優化升級，增強服務貿易發展活

力，支持數字貿易創新發展。允許區內企業以保稅物流方式開展不同稅號下含金礦砂的物理混配

業務。探索建立生物醫藥企業進口研發用物品「白名單」制度，允許免予辦理進口藥品通關單。

探索建立進口食藥物質「白名單」制度，允許食品用途的食藥物質按實際用途通關。支持新型離

岸國際貿易業務發展，符合條件的企業按規定申請認定技術先進型服務企業。探索開展境外職業

資格認可試點。推動電子提單、電子倉單等電子票據應用，推動電子簽名在國際聯運無紙化運輸

領域的應用。推動電子簽名在數字身份認證中的應用，開展數字身份互認試點。



＊支持港澳台醫生取得醫師資格證書後在區內開設診所＊



《意見》指出，要促進投資自由化便利化，提升市場開放水平，營造市場化、法治化、國際

化一流營商環境。更大力度吸引和利用外資。允許符合條件的區內外資企業開展電影後期制作服

務。支持符合條件的港澳台醫生取得醫師資格證書後在區內開設診所。允許境外知名仲裁機構在

符合條件的自貿區設立業務機構。開展商事調解組織登記管理試點。



＊開展民用無人駕駛航空試驗基地（試驗區）建設＊



《意見》提出，要打造高能級科技創新生態，促進創新鏈產業鏈融合，擴大國際科技交流合

作。要建設現代化產業體系，提升產業鏈現代化水平，推動建設先進產業集群，促進自貿區產業

協同聯動。鼓勵自貿區開展全產業鏈集成創新。支持參與國家級產業集群建設。統籌推進自貿區

同國家自主創新示範區聯動發展，選取有條件的地區開展探索。支持有條件的自貿區深化智能網

聯汽車道路測試、示範應用，開展民用無人駕駛航空試驗基地（試驗區）建設。



《意見》明確，要推動數據高效便利安全流動，建立健全數據要素市場規則，提升數據跨境

流動便利化水平。要構建高效暢通開放通道，提升航運服務水平，強化陸運空運輻射能力。允許

以保稅物流方式開展不同稅號的高、低硫燃料油混兌調和業務。允許液化天然氣作為國際航行船

舶燃料享受保稅政策。要深化金融領域開放創新，推動金融服務實體經濟，有序擴大金融開放。

擴大跨國公司本外幣一體化資金池業務試點。支持符合條件的自貿區開展合格境外有限合夥人試

點。推進以境內期貨特定品種為主的期貨市場開放，擴大特定品種範圍，探索境內期貨產品結算

價授權等多元化開放路徑。要實施更加積極開放有效人才政策，創新人才培育使用機制，促進人

員往來便利化。

