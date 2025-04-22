【關稅戰】商務部：服務業擴大開放１１省市鋪開，應對美關稅衝擊

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激

在２１日的國新辦發布會上表示，為加快形成更加豐富多樣的制度創新成果，進一步提高試點工

作效率，新一輪服務業擴大開放綜合試點一次性向所有試點的１１個省市全面鋪開，不再區分地

區和任務批次。此外還新增了大連、寧波、廈門、青島、深圳、合肥、福州、西安、蘇州９個城

市納入試點範圍。



凌激表示，在當前全球單邊主義、保護主義加劇的背景下，中國加快推進服務業擴大開放試

點，有序擴大自主開放和單邊開放，是我們做好自己的事、為世界注入更多確定性和穩定性的實

際行動。



４月１８日，商務部印發《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》，聚焦重點領域開

放，提出１５５項具體試點任務，其中多數來自經營主體的日常經營、跨境投資等活動的實際需

要。凌激稱：「當前，全球經濟復甦動力不足，特別是美國宣布實施所謂的對等關稅，嚴重損害

了多邊貿易體制，嚴重衝擊了國際貿易秩序和全球產供鏈的安全穩定」。



＊對接ＣＰＴＰＰ、ＤＥＰＡ等高標準國際經貿規則＊



凌激表示，為更好應對當前面臨的外部衝擊和挑戰，商務部在《工作方案》中突出了對接

ＣＰＴＰＰ、ＤＥＰＡ等高標準國際經貿規則的內容，顯示中國在當前形勢下堅定不移擴大對外

開放的決心，進一步發揮服務業擴大開放的綜合優勢，體現中國堅定支持經濟全球化，堅定維護

多邊貿易體制，推動與各國共促開放、共享發展的意願和決心。



關於新一輪試點的具體內容，凌激指出，首先是推動重點行業領域的開放。具體包括，在電

信領域取消應用商店、互聯網接入等服務業務的外資股比限制等試點內容；鼓勵發展數據標注產

業；發展遊戲出海業務。



在醫療領域，試點任務中包括支持外籍醫生開設診所；支持開辦外資護理學院；允許以捐資

方式舉辦非營利性醫療機構和養老機構等。在金融領域，包括支持探索發展國際保理業務；支持

跨國公司以人民幣開展跨境資金集中運營業務等。



在商貿文旅領域，允許外商投資旅行社經營出境旅遊業務；在海南支持博鰲樂成國際醫療旅

遊先行區開展進口使用特醫食品、保健食品先行先試。在交通運輸領域，支持開展集裝箱下海、

互換、共享等合作；探索支持新能源整車、動力電池出口的聯運新模式。

