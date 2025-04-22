中移動（００９４１）首季移動業務客戶季度淨減９３﹒６萬戶

《經濟通通訊社２２日專訊》中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）公布，首季移
動業務客戶總數１０億戶，季度淨減９３﹒６萬戶；５Ｇ網絡客戶總數約５﹒８億戶。
同期有綫寬帶業務客戶總數３﹒２億戶，季度淨增５４７﹒８萬戶。（ｒｈ）
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22/04/2025 18:02
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動業務客戶總數１０億戶，季度淨減９３﹒６萬戶；５Ｇ網絡客戶總數約５﹒８億戶。
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