《神州頭條》財經報章頭版摘要：自由貿易試驗區提升戰略意見印發

《經濟通通訊社２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央，國務院印發《關於實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》

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近日，中共中央、國務院印發《關於實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》，對自由貿易試驗區

建設工作作出系統部署。堅持以高水平開放為引領、以制度創新為核心，堅持統籌發展和安全，

主動對接國際高標準經貿規則，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，加強改革整體

謀劃和系統集成，推動全產業鏈創新發展，將自由貿易試驗區建設成為暢通國內國際雙循環的重

要樞紐、推動高質量發展的強勁引擎，在進一步全面深化改革、推進中國式現代化進程中更好發

揮示範作用。



最高法，加強反壟斷司法工作，重點關注互聯網平台等領域

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４月２１日，最高人民法院知識產權法庭副庭長郃中林在最高人民法院２０２５年知識產權宣傳

周新聞發布會上表示，最高人民法院近年來依法審理好各類壟斷案件，強化對重點領域反壟斷行

為司法的規制，努力統一裁判規則，加強反壟斷執法司法協調配合。未來，最高人民法院將持續

加強反壟斷司法工作，准確適用反壟斷法及新的反壟斷民事訴訟司法解釋，將互聯網平台、科技

創新、信息安全等作為重點關注領域。



市場監管總局數據顯示，一季度中國民企發展向新向好

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４月２１日，市場監管總局公布的數據顯示，第一季度全國新設民營企業１９７﹒９萬戶，同比

增長７﹒１％，超過過去三年平均增速。截至３月底，全國登記在冊民營企業超過５７００萬戶

，佔企業總量的９２﹒３％。第一季度，中國民營企業和個體工商戶發展呈現強大韌性，發展向

新向好。





《上海證券報》



印發《關於實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》

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近日，中共中央、國務院印發《關於實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》，對自由貿易試驗區

建設工作作出系統部署。



推動服務業擴大開放綜合試點「提速加力」

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近日，國務院批復同意《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》，從重點服務領域開放、

產業創新發展等多個維度，明確了１５５項試點任務。４月２１日，國新辦舉行新聞發布會，商

務部、工業和信息化部、國家衛生健康委、中國人民銀行等部門介紹《工作方案》涉及金融、醫

療、電信等重點領域開放的創新舉措。



央行等四部門聯合印發行動方案，上海國際金融中心迎「１８條」

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為深化金融制度型開放，加大金融支持「走出去」企業和「一帶一路」建設力度，近日，人民銀

行、金監總局、國家外匯局、上海市人民政府聯合印發《上海國際金融中心進一步提升跨境金融

服務便利化行動方案》。《行動方案》著眼於更好發揮上海國際金融中心在服務構建新發展格局

中的特殊作用，支持各類主體更加安全、便捷、高效參與國際競爭與合作，從提高跨境結算效率

、優化匯率避險服務、強化融資服務、加強保險保障、完善綜合金融服務等五方面提出１８條重

點舉措。





《證券時報》



中共中央，國務院印發《關於實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》

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近日，中共中央、國務院印發《關於實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》，對自由貿易試驗區

建設工作作出系統部署。



決策層再提「穩股市」，穩市機制有望進一步完善

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穩定股市是資本市場當前的關鍵詞。日前召開的國務院常務會議提出「持續穩定股市」，延續了

此前中央政治局會議、中央經濟工作會議、２０２５年政府工作報告等重要會議和政策中的表述

，體現了國家層面對股市的呵護之意。方正證券首席經濟學家燕翔認為，在當前時點提出「持續

穩定股市」意義重大，美國所謂的「對等關稅」衝擊全球金融市場，中國各項措施「組合拳」快

速出擊、強而有效，有力穩住了股票市場。



商務部等部門介紹新一輪服務業擴大開放綜合試點情況

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「在當前全球單邊主義、保護主義加劇的背景下，中國加快推進服務業擴大開放試點，有序擴大

自主開放和單邊開放，是我們做好自己的事、為世界注入更多確定性和穩定性的實際行動。」４

月２１日，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激在國新辦新聞發布會上表示。４月１８日，

商務部印發《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》和新一輪服務業擴大開放綜合試點任

務清單。（ｅｗ）

