《神州經脈》滬指衝擊三千三，政治局會議料無激進刺激，人幣走低

《神州經脈》Ａ股三大指數今日（２２日）全天走勢分化，滬綜指收升０﹒２５％，報

３２９９﹒７６點，３３００點得而復失，指數連升兩日；至於深成指則跌０﹒３６％，創業板

指跌０﹒８２％。香港復活節假期結束，滬深股通重開，今日兩市全天成交１﹒０９萬億元（人

民幣．下同），較上個交易日增加４８６億元或４﹒７％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒３１４５，較上個交易日４時３０分收盤

價跌２６５點子，創４月１６日以來近一周新低，全日在７﹒３０００至７﹒３１５０之間波動

。今日人民幣兌一美元中間價今報７﹒２０７４，較上個交易日跌１９點子，和市場預測偏離

８５１點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 天主教教宗方濟各２１日離世，享年８８歲。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會

上表示，中方對方濟各去世表示哀悼。近年中國和梵蒂岡保持建設性接觸，開展了有益的交往。

中方願同梵方共同努力，推動中梵關係持續改善。對於中國政府會否派代表參加方濟各的葬禮，

郭嘉昆回應稱，「目前我沒有可以提供的消息」。



２﹒ 據《路透》引述文件報道，越南貿易部在上周二（１５日）下發即時生效的指令，打擊向

美國和其他貿易夥伴非法轉運貨物的欺詐行為。該指令沒有明確指出轉運欺詐的來源國，不過越

南從中國進口近４０％的商品，美國曾公開指摘中國利用越南作為轉運中心（洗產地）來逃避美

國關稅。



３﹒ 外電指波音一架已塗裝「廈門航空」的７３７ ＭＡＸ客機，２１日已離開浙江舟山波音

交付中心並飛回美國本土，是波音第二架原擬交付予中國航企但被「退回」美國的飛機。在１８

日，另一架原擬交付廈門航空的７３７ ＭＡＸ客機離開中國，２１日回到西雅圖波音機場。據

航空顧問機構ＩＢＡ估計，單架７３７ ＭＡＸ市場價值約５５００萬美元，在中國對美國進口

產品加徵１２５％關稅後，若完成交付，將對買方造成巨大稅負壓力。



４﹒ 《路透》引述消息指，華為計劃最快於５月開始，向中國客戶大規模出貨其新款ＡＩ芯片

昇騰９１０Ｃ（Ａｓｃｅｎｄ ９１０Ｃ），報道更指出，部分已率先交付。英偉達早先公布，

原本被允許對華出口的Ｈ２０芯片也需要向美國政府申請出口許可。報道引述分析認為，在英偉

達Ｈ２０受限之後，華為昇騰９１０Ｃ有望成為中國ＡＩ模型主要硬件平台。



５﹒ 花旗認為，基於長遠布局，４月底將召開的中央政治局會議將繼續堅持「高質量發展」政

策框架，不會採取大水漫灌式激進策略。至於具體舉措，預計將重申「穩股市樓市」承諾；提出

１﹒５萬億元左右的額外財政刺激，重點放在出口商救助等方面；並有針對性的貨幣寬鬆，尤其

是針對出口商的流動性支持等。花旗並認為，會議對遏制「內捲」及相關行動計劃可能的表述值

得關注。



６﹒ 美團自研第四代無人機近日通過民航局審查，獲得了全國首張低空物流全境覆蓋運營合格

證。取證後，美團無人機可在全國範圍內開啟常態化商業運營，成為國內首個被民航局批准可在

中國全境開展物流運輸的低空運營人。



７﹒ 京東外賣４月１１日啟動的「百億補貼」再次引致平台故障。今日有不少網民在社交平台

反映，在京東外賣下單後，出現商家無法接收訂單信息、訂單長時間滯留處理狀態等問題。京東

外賣對此致歉稱，因今日午高峰下單量暴增，導致系統短暫故障，目前已全面恢復；為表歉意，

所有超時２０分鐘以上的外賣訂單全部免單，又對今日系統故障期間所有下單用戶額外發放一張

１０元無門檻優惠券。京東外賣平台４月１６日也因同樣原因「崩了」。



８﹒ 廣東省統計局公布，一季度，廣東實現地區生產總值３３５２５﹒５１億元，同比增長

４﹒１％，低於全國的５﹒４％。一季度，全省規模以上工業增加值同比增長３﹒９％，增速比

１－２月份加快１﹒１個百分點，其中３月增長５﹒５％。一季度，全省固定資產投資同比下降

６﹒２％，降幅比１－２月份收窄２﹒２個百分點。一季度，全省社會消費品零售總額同比增長

２﹒５％，增速比１－２月份加快１﹒５個百分點，其中３月增長５﹒８％。（ｓｌ）

