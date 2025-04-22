《鍾之日記》港股復市造好，京東美團齊瀉

《鍾之日記》４月２２日，香港天氣：多雲。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統特朗普再促美聯儲局減息，市場憂慮鮑威爾被撤職，美股周一（２１日）大跌。港

股節後復市好淡爭持，Ａ股造好下，恒指今日亦收升１６７點或０﹒８％，收報２１５６２，主

板成交近２５１４億元，北水淨流入２１３﹒６億元。



＊Ａ股連升兩日，三千三得而復失＊



Ａ股三大指數全天走勢分化，滬綜指收升０﹒２５％，報３２９９﹒７６點，３３００點得

而復失，指數連升兩日；至於深成指則跌０﹒３６％，創業板指跌０﹒８２％。香港復活節假期

結束，滬深股通重開，今日兩市全天成交１﹒０９萬億元人民幣，較上個交易日增加４﹒７％。



雖然中國一季度ＧＤＰ增速勝預期，但中美貿易紛爭升級，為中國經濟帶來前所未有的挑戰

。摩根士丹利認為，中國將是美國貿易夥伴中出口放緩最嚴重的經濟體，預測今年第四季中國經

濟增長為３﹒７％，並把今年中國全年ＧＤＰ增長預測由４﹒５％下調至４﹒２％；高盛亦稱，

受美國對等關稅及企業在關稅生效前集中出口的影響，中國第二季度ＧＤＰ增速預計將大幅放緩

。



深受中美對抗影響的英偉達，其芯片出口受阻礙，料造成５５億美元的訂單損失，ＣＥＯ黃

仁勳訪京滬，願繼續深耕中國市場，惟滬深英偉達概念板塊全天挫１﹒５％。人形機器人亦陷入

調整，板塊指數跌１﹒６％。北京亦莊舉辦的全球首個人形機器人半程馬拉松４月１９日起跑，

共２０支人形機器人隊伍參賽，最終僅７支機器人隊伍衝過終點，６支隊伍得到完賽獎，完賽機

器人數約三分之一。



＊外賣大戰，京東美團股價齊挫＊



京東（０９６１８）和美團（０３６９０）在內地外賣市場的競爭日益加劇，投資者擔憂這

場「大戰」將打擊其盈利能力，兩家股價受衝擊，京東全天跌６﹒３％，收報１３０﹒４元；美

團則挫４﹒６％，報１３０﹒２元。



自進軍外賣市場以來，京東一直在加大投資和投入，以挑戰行業龍頭美團。京東創辦人劉強

東昨化身外賣員親自送外賣，晚間又和京東外賣騎手們吃飯。內地媒體報道，劉強東在吃飯時談

及他送外賣的感受，以及為騎手繳納五險一金等內容，他又說夢想之一是希望將來京東全職外賣

員能超過１００萬人。



不過，《彭博》報道指，美團是中國外賣市場的絕對領導者，目前佔據了三分之二的市場佔

有率。而京東也要面對阿里巴巴（０９９８８）旗下的餓了麼等其他競爭對手。「即使京東在短

期內提供大量補貼，要在市場上站穩腳跟也絕非易事，」Ｕｎｉｏｎ Ｂａｎｃａｉｒｅ

Ｐｒｉｖｅｅ董事總經理Ｖｅｙ－Ｓｅｒｎ Ｌｉｎｇ表示。「行業動態有利於市場領導者。訂

單價值低和利潤率低，使規模較小的公司難以實現盈利。」



京東外賣上周三（１６日）曾出現服務異常，「京東外賣崩了」話題也登上微博熱搜，京東

外賣當天為表歉意額外發放１０萬張補貼優惠券。今日中午京東外賣又在高峰時段出現故障，京

東外賣稱所有超時２０分鐘以上的訂單，全部免單。



＊「利差損」風險獲緩解，內險股向上＊



中國保險行業協會２１日組織召開人身保險業責任準備金評估利率專家咨詢委員會２０２５

年一季度例會。業內專家認為當前普通型人身保險產品預定利率研究值為２﹒１３％，比前值

（２﹒３４％）下降２１個基點，並低於當前實施的普通型人身保險產品預定利率上限２﹒５％

，換言之，普通型人身保險產品的預定利率上限暫時無須調整，業內預測最快９月下調。



在市場利率不斷下行的大背景下，下調人身險行業的預定利率，是壓低負債成本、防範利差

損的方式之一。內地監管部門在去年中首次提出要建立預定利率與市場利率掛勾及動態調整機制

，目的是為了讓保險產品能夠更為靈活地反映市場利率的變動。



國泰海通發布研報稱，當前普通型人身保險產品預定利率研究值２﹒１３％。若下個季度公

布的預定利率研究值繼續低於２﹒２５％，保險產品的預定利率上限將下調，且預定利率最高值

應為０﹒２５％的整數倍。保險行業協會及時調整預定利率研究值利好引導行業負債成本改善，

緩解「利差損」風險，維持行業「增持」評級。



中資保險股均向好，中國人保（０１３３９）漲３﹒７％，升幅最大，新華保險

（０１３３６）及中國平安（０２３１８）齊升逾２％，中國人壽（０２６２８）及中國太保

（０２６０１）齊升約１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

