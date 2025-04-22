【關稅戰】美擬脅迫他國限制對華貿易，商務部：若對美妥協將反制

《經濟通通訊社２２日專訊》外媒報道，美國特朗普政府正準備在關稅談判中向其他國家施

壓，要求其他國家限制與中國的貿易往來，以換取美方關稅豁免。商務部發言人就此回應，中方

尊重各國通過平等磋商解決經貿分歧，但他們若向美國妥協，中國將堅決對等地採取反制措施。



商務部新聞發言人表示，美國打著所謂「對等」旗號對所有貿易夥伴濫施關稅，同時又脅迫

各方與其開啟所謂「對等關稅」談判。這是打著「對等」幌子，在經貿領域推行霸權政治、實施

單邊霸凌。發言人稱，「綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重。為一己一時私利，以損害別人利

益來換取豁免是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己」。



中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧。中方認為，各方在「對等關稅」問題

上應站在公平正義的一邊，應站在歷史正確的一邊，應捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。需要

特別指出的是，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。如果出現這種情況，中

方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。中方有決心有能力維護自身權益。



中方願與各方加強團結協調，攜手應對，共同抵制單邊霸凌行徑，維護自身正當權益，捍衛

國際公平正義。（ｒｙ）

