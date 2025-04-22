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AH股新聞

22/04/2025 09:23

【關稅戰】美國徵船舶港口費，中國船舶工業協會：相信有反制措施

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）１７日發布對中國擁有與營運船
舶課高額港口費，中國承造但非中國營運商的船則課較低費用的計劃。
　
　　中國船舶工業行業協會１９日發布關於美對中造船業實施限制措施的嚴正聲明，表示對此極
度憤慨和堅決反對，並認為中國政府必將採取強有力的反制措施。
　
　　聲明指出，美方基於虛假指控和失實調查，對中國船舶工業進行無理打壓，是「對國際貿易
規則的公然踐踏，更是對全球海事工業協同發展的嚴重破壞」。
　
　　聲明指出，美國造船業的衰落是其保護主義惡果，與中國無關。美國對中國造船業進行限制
，將不可避免的擾亂全球海事工業體系，不但對恢復美國造船業毫無益處，甚至將直接導致國際
海運成本飆升，同時也會進一步加劇其國內通脹困境，損害美國民眾基本生活權益。
　
　　聲明表示，面對美國毫無根據的恣意打壓，呼籲全體造船業同仁團結起來，國際海事工業界
共同抵制美國這一短視行為，共同維護公平市場環境。相信中國政府必將採取強有力的反制措施
，捍衛中國船舶工業的發展利益。
　
　　聲明最後指出，中國船舶工業有信心有底氣面對各種風險挑戰。敦促美方立即停止錯誤做法
，切莫因一己私利而擾亂全球海事工業產業鏈供應鏈的穩定。（ｊｑ）

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