《汽車新勢力》中汽協：規範駕駛輔助宣傳，須澄清已發布失實信息

《經濟通通訊社２２日專訊》４月２１日，中國汽車工業協會聯合中國汽車工程學會發布《

關於規範駕駛輔助宣傳與應用的倡議書》，呼吁車企切實履行產品質量安全主體責任、規範營銷

宣傳行為、切實履行告知義務。



中汽協表示，近年來，中國智能網聯汽車產業快速發展，組合駕駛輔助（２級駕駛自動化）

系統已進入規模化應用關鍵期。



為了進一步引導企業強化自律意識，踐行質量承諾與安全責任，構建良性發展生態，推動組

合駕駛輔助功能產品安全推廣應用，中汽協倡議：一是要切實履行產品質量安全主體責任。企業

應加強能力建設，健全產品質量管理體系；強化產品安全設計，明確系統功能邊界與安全響應機

制；合理設計人機交互方式，確保信息提示及時並易於理解；開展充分的研發、測試與生產管理

，持續保障智能網聯汽車產品質量安全。



二是要規範營銷宣傳行為。企業應嚴格依據《汽車駕駛自動化分級》（ＧＢ╱Ｔ

４０４２９－２０２１），杜絕虛假宣傳與過度營銷，避免使用模糊或誤導性表述，確保功能命

名科學嚴謹，防止駕駛員誤用、濫用風險。對已發布的失實信息應及時澄清並整改，主動承擔企

業主體責任和社會責任。



三是切實履行告知義務。企業應建立面向用戶的組合駕駛輔助功能產品告知機制。全面告知

駕駛員責任、系統基本信息、正確使用方式和應急處置方法等核心內容，確保用戶清晰認知駕駛

輔助與自動駕駛的本質區別，共同築牢道路安全防線。（ｊｑ）

