《中國要聞》抖音：一季度封禁涉水軍、欺詐等黑產帳號２６０萬個

《經濟通通訊社２２日專訊》抖音今日發布２０２５年第一季度黑產治理數據報告。今年第

一季度，抖音封禁水軍、欺詐和違規導流相關黑產賬號２６０萬個，並將涉嫌違法犯罪的線索上

報有關部門。



抖音表示，隨著大模型的發展，工作人員借用ＡＩ能力搭建出不同的智能機器人工具，在風

險發現、風險預警、線上巡檢、風險研判、風險回掃等多個環節實現線上自動運營。在今年第一

季度的試運行中，平台網絡水軍服務違規的巡檢效率提升了１０﹒２５倍，日均攔截違規請求

６０００萬次，封禁水軍賬號超２０萬個。



除此之外，今年一季度，抖音還進一步完善了仿冒、購物、刷單、交友等多個場景的安全模

型，重點解決小眾聊天場景下的詐騙問題，並結合海外ＩＰ、異常關注、頻繁催更等行為進行識

別並防範易受騙人群被高危用戶欺詐。２０２５年至今，抖音共封禁欺詐相關賬號１４０萬個，

每日下發提醒短信超８０萬條，撥打反詐預警電話近１７萬次。



抖音介紹，今年以來，在ＡＩ技術的深度運用下，一季度，站內相關違規舉報量下降了

７３﹒３％，平台封禁導流違規賬號近１００萬個，處置違規視頻內容７４５萬條，並將線索上

報相關部門，配合打擊違規導流團伙。（ｊｑ）

