《華為動向》華為據報５月交付昇騰新ＡＩ芯片，以取代英偉達

《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》報道，華為公司計劃最快５月向中國客戶大規模出

貨其最新款人工智能芯片「昇騰９１０Ｃ」，以取代英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）因應美國政府加強

限制措施而無法付運的ＡＩ芯片。



綜合媒體報道，美國政府４月９日通知英偉達向中國輸出Ｈ２０晶片需獲出口許可後，華為

隨即在４月１０日召開的雲生態大會上，公布人工智能晶片昇騰９２０的最新技術進展。昇騰

９２０將採用６納米制程節點，由中芯國際代工。



報道指出，華為目前的人工智能芯片「昇騰９１０Ｃ」，似乎能提供英偉達Ｈ１００約

６０％的推理性能。有業界稱，華為的９１０Ｃ是由２枚９１０Ｂ合併而成，效應與英偉達的

Ｈ１００相若。



＊黃仁勳訪京滬，願繼續深耕中國市場＊



英偉達ＣＥＯ黃仁勳應中國貿促會邀請在４月１７日訪京，國務院副總理何立峰在１７日晚

與其會面。何立峰表示，中國是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，始終是外資企業投

資和貿易的沃土。歡迎包括英偉達公司在內的更多美資企業深耕中國市場，在中國盡展產業優勢

和能力，進而在全球競爭中贏得先機。黃仁勳表示，看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，

為推動美中經貿合作發揮積極作用。



黃仁勳在１８日前往英偉達在上海擁有重要的研發基地，與上海市長龔正會面。黃仁勳強調

，中國市場對英偉達至關重要，上海不僅是英偉達的研發中心，還擁有優質的客戶群和良好的產

業生態。（ｃｔ）

